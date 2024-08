金秀賢襲港辦見面會感動落淚 盼重遊尖沙咀讚港迷「世一」

金秀賢相隔10年再辦亞洲巡迴見面會,《EYES ON YOU》香港站今晚(10日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行,見面會於7時10分開始,首先播出長約4分鐘的金秀賢劇集等片段,主角金秀賢身穿黑色西裝登場,唱出《淚眼之王》主題曲《Love you will all my heart》掀序幕。接著跟觀眾打招呼,「大家好,我係金秀賢」,他表示上一站的亞洲見面會後,休息了一個月,今晚唱歌有點緊張手震。他表示上次於2013年來港時,仍可隨意乘搭交通工具閒逛,今次若有機會都想重遊尖沙咀。