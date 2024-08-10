金秀賢襲港辦見面會感動落淚 盼重遊尖沙咀讚港迷「世一」

金秀賢相隔10年再辦亞洲巡迴見面會，《EYES ON YOU》香港站今晚(10日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行，見面會於7時10分開始，首先播出長約4分鐘的金秀賢劇集等片段，主角金秀賢身穿黑色西裝登場，唱出《淚眼之王》主題曲《Love you will all my heart》掀序幕。接著跟觀眾打招呼，「大家好，我係金秀賢」，他表示上一站的亞洲見面會後，休息了一個月，今晚唱歌有點緊張手震。他表示上次於2013年來港時，仍可隨意乘搭交通工具閒逛，今次若有機會都想重遊尖沙咀。

接著他在「龍頭里照相館」分享滑雪照片，笑言秘訣是屁股用力，搞笑地叫大家「屁股加油」。他又自爆MBTI屬是「ESTJ」類別，又分享拍攝《淚之女王》名場面的趣事，並與觀眾互動玩問答遊戲。 在 「learning about Hong Kong」環節，大屏幕展示「世一」和「好正」兩組廣東話潮語，金秀賢即場學習並競猜意思，當知道意思後，立即活學活用，與fans互動時，不時大讚fans「世一」。

見面會下半部，金秀賢換白色西裝進行遊戲環節，在「Mission! Relay Challenge」遊戲環節，金秀賢抽了10位粉絲上台與金秀賢玩遊戲，分成兩隊比賽，勝出隊可獲金秀賢親自設計的T-shirt，而金秀賢亦非常寵粉，無論輸贏都逐一握手。他合共唱了6首歌，包括日語歌，儼如小型演唱會，聽得fans如痴如醉。

見面會尾聲，金秀賢與全場fans大合照後，播出香港fans送給他的短片，而fans製作的片段，除了應援活動叫口號的片段，更大合唱張學友的《愛是永恆》，令金秀賢睇到眼濕濕表示：「雖然我沒辦法記住你哋每一位，但每次活動都見到好多熟悉的面孔、都好開心，你哋真係好犀利，你哋係世一！」主持即遞上紙巾，全場大叫fighting為他加油。 金秀賢再次多謝大家後，返回後台。全場fans大叫Encore，他再度出場為粉絲獻唱最後一首歌，並走到台下，接收fans的禮物，全場興奮fans尖叫，最後他再次站到台上，呼籲大家返回座位，正式跟大家說再見，活動於9時25分左右結束。