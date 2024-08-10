金秀賢襲港辦見面會感動落淚 盼重遊尖沙咀讚港迷「世一」

金秀賢相隔10年再辦亞洲巡迴見面會，《EYES ON YOU》香港站今晚(10日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行，見面會於7時10分開始，首先播出長約4分鐘的金秀賢劇集等片段，主角金秀賢身穿黑色西裝登場，率先唱出《미안해 0사랑해 (Crush cover)》。接著跟觀眾打招呼，「大家好，我係金秀賢」，他表示上次見面會後休息了一個月，今晚唱歌有點手震緊張。他表示上次於2013年來港時，仍可隨意乘搭交通工具閒逛，今次若有機會都想重遊尖沙咀。

接著他在「龍頭里照相館」分享滑雪照片，笑言秘訣是屁股用力，搞笑地叫大家「屁股加油」。他又自爆MBTI屬是「ESTJ」類別，又分享拍攝《淚之女王》的名場面的趣事，並與觀眾互動玩問答遊戲。