金秀賢醜聞｜曾踢爆李善均涉毒兼婚外情　《橫豎研究所》頻道到底是甚麼?

韓國頂級男神金秀賢遭《橫豎研究所》頻道接連多天爆料，指他捲入金賽綸生前未成年戀愛及逼債催命事件，最新更公開金秀賢下身赤裸在廚房洗碗的照片，令男神人設崩壞。到底《橫豎研究所》頻道是甚麼來歷？其神秘面紗如何隱密？關於此頻道有何傳言？當中仍有許多疑問未能揭曉！

《橫豎研究所》（가로세로연구소，Garosero Institute）的YouTube頻道資料顯示，頻道於2018年7月設立，截至2025年3月16日下午2時，訂閱人數為99.4萬，相信破百萬訂閱指日可待。此頻道是韓國近年崛起的獨立網路媒體，「橫豎」（가로세로）即「無論如何」，意指要「徹底揭露真相」。

頻道強調「不受財閥或政府影響」 該頻道以調查報導、揭發政商演藝界醜聞而備受關注，依賴影片流量收益與公眾捐款營運，強調「不受財閥或政府影響」，有說是由前記者及媒體人組成，但核心成員從未公開身份，而根據該頻道過往的爆料內容，被認定部份報道與前《朝鮮日報》記者有關。由於頻道接受匿名者提供新聞線索，而保密功夫到位，故在多宗公眾人物的爭議事件，均能獲得民眾提供獨家資料。

被指是迫死李善均的「殺人凶手」 《橫豎研究所》的報道風格以狠辣直接見稱，經常以具煽動性的字眼作出報道，會用「獨家爆料」形式公開所得到的錄音、對話紀錄等，但因未有充分查證內容真偽而經常引發爭議。該頻道是最早披露韓國影帝李善均涉毒消息的媒體之一，直接公開李善均與娛樂場所職員的對話錄音，指控他吸毒兼有婚外情，但播出前未有向當事人求證。有關內容惹來韓國民眾民關注，而警方亦介入調查，雖然李善均被問話後沒有被起訴，但卻於2023年12月自殺。外界認為沉重的輿論壓力導致李善均走上絕路，矛頭紛紛指向《橫豎研究所》，直斥該頻道「未審先判」害死人。

以「唧牙膏」式爆料獲得龐大瀏覽量 《橫豎研究所》劍指政商及演藝界名人，對當事人造作毀滅性傷害，有時做法卻是過猶不及。正如在金秀賢醜聞事件上，頻道以「唧牙膏」式爆料而獲得龐大瀏覽量，隨着金秀賢承認曾與已成年的金賽綸相戀，追債事件又另有版本，加上金賽綸家屬的公眾形象不佳，事件漸陷羅生門，風向似正悄悄轉變，無論如何，《橫豎研究所》標榜打破韓國主流媒體對財閥、政界的顧忌，以獨立機構揭露權力階層的各類黑幕，其理念是受到民眾認同；但頻道為追求流量而採取煽情及極端的報道手法，缺乏求證精神及充份證據，加上處理報道材料時不理會當事人的安危，其做法帶來極大爭議，除了被多次控告誹謗及追究經濟損失責任外，在道德層面上亦受到負評。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈