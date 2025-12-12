金童專訪｜張繼聰操拳手身形被嘲自我感覺良好 盼50歲前實現導演夢

由張繼聰策劃、主演、兼顧後製的勵志電影《金童》，歷時8年的心血作終於11月21日公映。張繼聰與謝安琪正準備展開連串的謝票與宣傳活動時，不料發生大埔宏福苑嚴重火災，被愁雲慘霧籠罩的香港，頓變悲情城巿，張繼聰立即叫停所有宣傳。同時，他主演的ViuTV新劇《小業主戰線》原計劃於宏福苑取景，如今地方盡毀，劇組需要另覓拍攝地點。面對連串阻滯，首當其衝的張繼聰仍保持積極樂觀態度，他於災前接受am730專訪，談到拍拳擊題材的原因，「充滿痛苦又暴力，跌倒後要鬥快站起來，跟人生很相似，想借這運動去比喻人生。」戲裡戲外，也象徵香港打不死精神。

面對冷言冷語 盡力最重要 回看張繼聰的演藝人生，論到跌倒重新站起身，可說經驗豐富。為了成為75公斤的拳手，阿聰花兩年時間接受地獄式特訓，經歷暴肥再減磅的艱辛歷程，嚇退不少廣告客戶。加上珠玉在前，張家輝的《激戰》早已是港人心目中的經典，阿聰坦言受過不少冷言冷語，「有些人覺得我抄《激戰》、扮家輝哥，有玩開健身的人覺得我根本不算大隻，有說我不似職業拳手。某程度上，我都好尊重那些意見，雖然《激戰》是MMA，《金童》是西洋拳擊，但觀眾比較亦正常。我是演員演拳手，拍攝要遷就鏡頭，真正西拳動作很細微，但拍戲要大動作才看到。」表演，就是遺憾的藝術，必定有進步空間，「最重要是知道自己已盡力，有甚麼可以再做好一點。」 難道要每天自我懷疑？ 今時今日的張繼聰，是否已達笑罵由人的境界？他笑言：「沒有人被當面責罵，都覺得沒甚麼大不了，但不會常記在心。」不過，有時與網民對答，也啟發多角度思考。有人批評他身形不夠fit，純粹自我感覺良好，阿聰認真細想，反問：「難道每日起身都不可以感覺良好？我應該每天都感覺差、自我懷疑嗎？正因此，就會有很多不好的情緒。即使我不認同的人，都會自我感覺良好，其實這世界，每個人應該都自我感覺良好。」當然有錯就要認，但先要學懂甚麼是無理批評，甚麼是善意提醒，「有些意見真的想你好，但在你自己的職業裡，應該有自己的專業看法和選擇，分辨自己可做到甚麼。」他認為，世界就像拼圖，需要不同形狀的拼塊，要接受自己，同樣尊重別人，才能拼湊美麗圖畫。

大人永遠都令小朋友失望 《金童》裡的兒子(劉皓嵐飾)角色，參考日本真人真事，小小年紀已像看破世情，經常將人生金句掛在口裡，而張繼聰最深刻是一段父子對話，兒子對父親說：「大人跟小朋友的分別，就是大人永遠都令小朋友失望。」除了提醒他如何做父親，也叮囑他別要忽視內心的小孩，「每個大人心裡面都有一個小朋友，很多大人都會令內裡的小朋友失望，這件事讓我提醒自己。」他笑言向來任性，當年讀演藝學院，卻以歌手身份出道，後來又專注演戲，都是聆聽內在小孩，「對演員來說，演戲最好的狀態，就是聆聽內心小孩。反而有時要約束內在小孩，人際相處或面對社會時，所以要用理智啟發教導佢，理智與感性相輔相成，應該兩者控制自如，要了解、開導自己，但很多都巿人都側重其中一面。」 問他可試過跟隨內在的任性，令至親好友心靈受創，阿聰就認為真正的內在小孩天真無邪，善良、有創意和有同理心，「將ego放大，才會自私攻心計，才會令身邊人唔開心，如果跟隨內在小孩，就能會感染身邊的人。」

平穩是福 經歷不少風浪，年輕總曾埋怨或質問點解，但張繼聰自言，「現在不會再以不幸或低谷形容自己，年輕時真的會覺得沒路走，不知怎算好，但現在回想，其實那些是珍貴的過程，如果回到廿幾歲，都一定選擇一模一樣的劇情，否則也沒有現在的我，幾看得開。」人生際遇，低谷高潮視乎觀點，「究竟是一個挑戰，成長機會，或是一個難關、災難、不幸，其實是由自己去定義。反過來，現在我覺得最好是拉直線，平平穩穩，每日健健康康，做到想做的事，一家人食餐飯，閒時飲咖啡或打波，就是最夢寐以求的生活。」 演藝學院野獸 入侵影壇 張繼聰以《金童》作為跨過男人四十的目標，不料等到45歲才上映，但電影紀錄了他與朱栢康艱苦操練的歲月，那時朱康還未正式踩入影圈拍《金都》，獲阿聰邀請練拳拍《金童》，可說是將他從低谷拉上來，阿聰笑言，「做兄弟就是這樣，他那時斷食，很瘦，身體和情緒都不太好，我們一齊練。我都多謝他，互相打氣。」他自爆原本也想找白只演出，但檔期不合，笑言：「佢演完《踏血尋梅》，已蜚聲國際，高攀唔起。那時想從『朱凌凌』逐個著手，我哋演藝學院成班野獸想入侵影壇，而家個個已蜚聲國際，我都開心。」

50 歲前的導演夢 談到將來邁向半百，下一個演藝心願時，阿聰自言沒有很強大目標，但有計劃想做，不是賺大錢的項目，而是親自執導，望可以做導演，「演員是透過角色，幫導演講故事，導演是講自己的故事。其實我最想是執導其他人，因為自導自演好難，但看來我第一個導演作品，都一定要自己演。」他直言已著手籌備，但只是起步階段，未能透露太多，「希望下年開拍，是我沒有演過的題材，是香港都較少見的題材，希望是喜劇類型。」故此，他執導自己新歌《無花無果》MV，累積經驗，「我覺得演員出身的導演，從演員角度去看角色，戲劇上細緻一點。演員只顧自己角色，但做導演要提升理智，從上而下看，兼顧好各方面。」