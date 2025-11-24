金童｜張家輝「賤輝」踩場直指張繼聰「打假波」 上映3日票房破200萬

由張繼聰主演的電影《金童》開畫3日，昨晚累積票房衝破200萬，更連續2天成為港產片票房冠軍。日前(22日)舉行特典場，獲「賤輝」張家輝捧場，家輝出場時手持男主角「張力」的人型紙牌，頓時全場歡呼，張繼聰笑言請出張家輝為《金童》謝票實為影壇奇蹟：「我諗都可以寫喺維基（百科）重要嘅一幕，邊有人部戲搞搞下、個偶像同你講話幫你謝票，我覺得真係好夢幻！」張家輝亦隨即解畫笑言：「原本佢通知咗我去首映，但我唔記得咗！搞到我好內疚嘛，我要嚟一嚟謝票先得！」

曾為《激戰》打造爆肌Body張家輝，直指張繼聰「打假波」，「我今日嚟就唔係講佢整呢身肌肉有幾辛苦，而係我想講佢呢身肌肉係『打假波』㗎！以依家嘅醫學美容嚟講，佢係可以打到左邊高、右邊高又得，一字眼又得、反白眼嘔白泡又得！」作為「前輩」的家輝哥，拿出一支伸縮指示棒拆解張力(人形紙板)的肌肉構造，「頭先講打面部其實價錢好有限，但講到大肌肉就三萬六一塊填充劑！」張繼聰亦幽默地補充指：「用韓國料！」張家輝續指：「數落去下面（腹肌）一粒粒就Botox（肉毒杆菌）嚟嘅！二千六一粒！逐粒計、三六一十二係咪？手臂好多時候醫學美容都送嘅！腳毛就當然去深圳植！」張繼聰又笑指：「依家東莞都快！」張家輝笑言：「成副偈嚟講十幾萬，駛乜練啫？打上去咋嘛！你哋想唔想？搵阿聰介紹下！」

嘆開戲難 上到戲院更難 張家輝更呼籲《金童》開拍續集，笑言：「開拍一套《玉女》，仲易搞！剩係搞胸部！打大少少個盤骨，咁就玉女㗎喇！」笑指大家若想睇《玉女》則要首先入場支持《金童》！張家輝最後當然亦支持與大讚張繼聰的努力：「今日佢咁斗膽去製作一部咁嘅電影，好辛苦都唔駛幫佢講！但依家要開到一部戲、上到電影院已經係好辛苦！OK？大家一定要多多支持，我哋真係冇戲睇！」佻皮的張家輝最後卻連謝安琪亦不放過，大開玩笑：「至於佢太太呢一身呢……（謝安琪：唔好講我呀！）就真嘅！」

