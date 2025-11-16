金童｜張繼聰獲謝安琪批准拍續集：改口叫契媽 視為給電影業界的情書

張繼聰自資拍攝的熱血拳擊電影《金童》，昨晚(15日)舉行首映禮。阿聰與老婆謝安琪(Kay)以全黑情侶裝現身，Kay以一身deep V長裙驚艷登場，兒子張瞻則擔任「助手」全力支援。導演陳維冠，聯同其他主要演員韋羅莎、林雪、劉皓嵐、火星、Doughboy、李靖筠、林燕玲，以及拳擊教練曹星如現身支持。 籌備8年，《金童》迎難而上，終於在本周四(21日)正式公映，阿聰感性地說：「由開拍到上畫，路上有好多挑戰，我感覺到愛與關懷，所以好想將電影變成一封情書，就算部分手足轉了行，我們終有一日會在片場再見！」

謝安琪帶定紙巾入場 張繼聰與謝安琪夫婦檔與教練曹星如(Rex)齊齊受訪，Kay斥資六位數助老公完成心願，雖已看過過百次不同剪輯版本，但見證老公操練拍攝與後製等辛酸，已肯定在大銀幕再看，必會感動流淚：「預咗戴住成卷紙巾喺手，一拉就可以抹！」阿聰獲老婆前肯才能投資，被問到可會拍續集時，他笑言希望安份做演員：「演員梗係睇片酬啦，如果片酬到、我就到㗎喇！」「金主」謝安琪聞言即刻批准，阿聰開懷地指：「咁要改口嗌契媽喎！今晚返去啲仔女實問『點解爹吔叫媽咪做契媽嘅？」 談到可有信心憑《金童》角逐影帝時，張繼聰認為做演員只能盡力，「呢個係我可以做到嘅最好，大家可以投我一票。」

難忘曹星如笑住陪練 張繼聰認真表示為此片欠下許多人情，要攤分四、五十年才能清還，其中最要多謝是Rex，「拍攝時，我三十七歲，我問Rex幾歲開始練拳，他說六、七歲！可幸，他沒有對我特別寬容或苛刻，令我真正感受到拳擊手的堅毅，對我捕捉角色的幫助好大！」談到訓練的難忘片段，阿聰爆料，「佢外表斯文，上到台就凶狠，笑住講休息，1分鐘後又操過。我真係學到作為拳手嘅堅毅，佢哋行到上擂台已經唔易。」最大感受是實戰練習，「我以為自己出手好快，打中佢一拳仲開心緊，佢已經自動波還拖返四五拳，但佢之後會笑住咁講sorry！」他笑言重看片段，自己猶如慢動作，非常搞笑。 他又指在首映禮看到健身師傅Brenda好觸動，「Brenda陪我長時間改變身形，和她的每一天都好難忘，導演叫我全部自己打，每次我都全力以赴！」