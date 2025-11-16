金童｜火星再談與成龍恩怨 直指仍未聯絡還錢 林雪：情與義，值千金

張繼聰自資拍攝的熱血拳擊電影《金童》，昨晚(15日)舉行首映禮，有份參演的林雪和火星(蔣榮發)齊齊受訪。早前火星曾在受訪談到成龍昔日如何對待「成家班」一眾手足，自爆因薪酬問題與舊老闆有恩怨，他重申成龍至今未有聯絡他，並指訪問報道錯重點，「我只係係咁易提吓『大哥，記唔記得以前仲差(欠)我錢呀！』呢啲嘢我依家講，大家都唔知嘅，只有大哥知，希望佢嚟搵我啦。」問火星今次片酬時，他笑說：「客串做，啱做咪大家一齊合作囉。」旁邊的林雪搞笑地唱起「情與義，值千金」。

火星自言至今仍與同期「成家班」手足保持聯絡：「班兄弟都有聯絡、有飲茶㗎！班兄弟都罩我㗎，我都真係慚愧！」對於爆出成龍苦待手足、剋扣血汗錢，火星續指：「講咗句真話出嚟，就得罪好多人㗎喇！」林雪則表示：「都未必嘅，睇下佢真話點講嘅啫，同我講就得到讚賞㗎喇！」而火星最後亦表示心中對成龍仍保留數十年的感情：「我當佢兄弟，佢唔知當唔當我兄弟啦！點都有啲感情嘅！」



林雪連環爆粗澄清冇欠債 林雪被傳欠下巨債，他激動連環爆粗澄清：「我要澄清！我冇X差人錢！我大X把錢！唔知邊個又話我差人幾百億喎！精子都冇啦！X你個街！」談到減重計劃，林雪直言沒有繼續，「朝早食麥皮同腐乳就OK嘅，但食咗早餐就覺得嚡口嚡面，就整個好淡口嘅梅菜扣肉！中午嗰餐啱啱好，夜晚再整碗豬腳飯，又係啱啱好！然後第二朝再食腐乳麥皮，點解好似冇瘦到咁嘅？」火星在戲中要吃榴槤伴咖喱，他笑言現場要真的有食，更大讚美味可口，林雪大感驚訝：「你咁都食到落去？榴槤同咖喱點可以擺埋……唔好講喇剩係諗我都可以減肥！