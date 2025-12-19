金童｜票房邁向900萬 黎耀祥 江美儀 鄭子誠被刪片段重生 (有片)

張繼聰主演的《金童》上映至今近一個月，票房已衝破850萬，觀眾看過這部電影後，都被戲內戲外阿聰的堅持和努力不懈的精神有所感動。

在不少謝票場中大家都好奇某些情節，似乎仍有所發展，阿聰亦不諱言因劇情的推進，只好忍心刪掉某些情節，而徇眾要求下，部份被刪掉的片段得以「重生」，在電影官網與大家分享，當中包括黎耀祥、江美儀、鄭子誠、傅嘉莉和楊偉倫等精彩演出。而其中一場故事分享會更觸動了阿聰。阿聰坦言：「在電影裡，有一段情節特別觸動我，當我得知自己兒子的健康狀況時，心中充滿了徬徨。於是我參加了一個分享會，感受其他家庭在面對困難時的經歷，真是令人感動，而黎耀祥、江美儀，和鄭子誠就在這個場口出現。拍攝的時候看着他們幾位的演技已經很感動，雖然從未跟祥哥合作過，但能夠近距離欣賞他那種生活化、淡淡然的演出很精彩，給我留下深刻印象。我本身很喜歡這幾場被刪剪的片段，還特再做過少少調色和配樂。現在可以「重生」相信令觀眾對當中的故事有更多不同領會。」