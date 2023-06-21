金聖圭出道13年首度來港開唱 驚喜獻唱INFINITE名曲掀高潮

韓國男團INFINITE隊長兼主唱金聖圭，昨晚在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII-Like your Vibes’ IN HONG KONG」。出道13年首度來港舉行個人演唱會的金聖圭，全晚表現興奮，為久候多時的港迷獻上兩小時無間斷的演出。

金聖圭在粉絲的歡呼尖叫聲中型格登場，並一連唱出《Climax》、《41th》、《Divin’》及《Shine》四首歌曲，炒熱全場氣氛。一輪勁歌過後，他隨即以廣東話向現場觀眾打招呼，又謂：「好開心見到大家」。對於時隔多年再次來港，金聖圭表示感到好開心，更自爆到埗當日馬上去欣賞夜景，大讚香港的夜景非常漂亮。期間，他發現粉絲的手幅稱呼他為男朋友並寫「遠距離戀愛要結束了」，他亦搞笑自認「男朋友」。