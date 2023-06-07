熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-06-07 13:13:18

金聖圭本月來港開騷 宣布現身上水率先見粉絲

分享：
金聖圭本月來港開騷 宣布現身上水率先見粉絲

韓國男團INFINITE隊長金聖圭鐵定6月20日到九展Star Hall開騷。

韓國男團INFINITE隊長兼主唱金聖圭，將於620()在九龍灣國際展貿中心Star Hall開騷，舉行「2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG」。

金聖圭參演為期兩個多月的音樂劇《Red Book》終於落幕，他在劇中展現其獨特靚聲及清新的演唱技巧，加上透過細膩的演出，成功表現出角色的情感變化，獲得觀眾熱烈的掌聲和讚賞，再次引證他作為音樂劇演員的實力。完成演出後，金聖圭隨即回歸歌手身份展開一連串的工作。除準備即將推出的迷你專輯，他亦密鑼緊鼓為香港的演唱會與樂隊綵排，相信定必為港迷獻上最精彩的演出。首度來港開唱的金聖圭，為隆重其事，今日宣布將於619()晚上7:30現身上水廣場，出席「上水廣場 X 2023 KIM SUNG KYU CONCERT ‘LVII – Like your Vibes’ IN HONG KONG 記者會」，率先與香港的粉絲和傳媒見面。

金聖圭的Star Hall演唱會票價分為三種，分別$1,680$1,080$680；全場觀眾均可參與歡送環節及獲得香港限定小卡乙張。此外，持有門票的觀眾亦有機會獲得團體合照、親筆簽名板及親筆簽名即影即有。

 

金聖圭參演為期兩個多月的音樂劇《Red Book》終於落幕。

金聖圭參演為期兩個多月的音樂劇《Red Book》終於落幕。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受