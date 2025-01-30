金草莓爛片頒獎禮3月揭曉 《小丑：雙瘋》Lady Gaga入圍最爛女主角

由《Joker小丑》金像影帝祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）夥拍百變天后Lady Gaga主演的《小丑：雙瘋》（Joker：Folie a Deux），不但票房失利，今次更慘獲金草莓7項提名，領先各有6項提名的《蜘蛛夫人》（Madame Web）、《邊緣禁地：沙丘喪戰》（Borderlands）、《大都會》（Megalopolis）、《列根》（Reagan），而《小丑：雙瘋》兩位主角祖昆馮力士和Lady Gaga，更雙雙角逐最爛男、女主角，認真慘情。

最爛影后五強全屬紅人

由Todd Phillips執導的《Joker小丑》於2019年上映時叫好叫座，全球創下逾10億美元（約78億港元）之票房收入，更獲奧斯卡11項提名，並為祖昆馮力士奪得首個奧斯卡影帝殊榮，可惜5年後的續集《小丑：雙瘋》卻負評如潮，在金草莓入圍最爛電影、最爛導演、最爛男主角、最爛女主角、最爛組合、最爛前傳、重拍或續集、最爛劇本，當中有份爭爛片影后的Lady Gaga，對手則有《邊緣禁地：沙丘喪戰》的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、《特工亞皆老》（Argylle）的拜絲黛麗侯活（Bryce Dallas Howard）、《蜘蛛夫人》的狄高達莊遜（Dakota Johnson）及Netflix電影《異星戰境》（Atlas）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez ），「五強」全屬演藝界紅人。