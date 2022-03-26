金草莓｜勒邦占士封爛片影帝 謝勒力圖爆冷奪最差男配

每屆奧斯卡頒獎禮前夕，例牌公布專為爛片而設的金草莓獎（Golden Raspberry Awards），今年也不例外，惨吞9項提名的Netflix作品《戴安娜：音樂劇》（Diana：The Musical）成「大贏家」，共獲最差影片、最差導演、最差劇本、最差女主角及最差女配角，在該片以舞台劇形式呈現已故戴安娜的生平，隔幾日便40歲的女主角珍娜德瓦爾（Jeanna de Waal）化身戴妃又演又唱，可惜卻被評出來效果滑稽兼尷尬，令她成為爛片影后，令今屆同獲提名的金球獎影后艾美亞當斯（Amy Adams）、性感女神美瑾霍絲(Megan Fox)等逃過一劫。最差男主角方面，NBA球星勒邦占士 (LeBron James）就憑《太空也入樽：改朝換代》（Space Jam: A New Legacy）大熱當選，而勒邦占士 跟片中的卡通角色還獲頒最差螢幕拍檔。

不過最教人意外，是奧斯卡最佳男配角謝勒力圖（Jared Leto）竟惨封最差男配角，他在夥拍Lady Gaga的《GUCCI名門望族》（House of Gucci）中化身肥佬扮成Paolo Gucci，可惜卻吃力不討好，成為爛片男配得主。另外，韋史密夫（Will Smith）近期靠《王者世家》（King Richard）在各大頒獎禮上聲勢大勇，今屆金草莓即向他頒發「救贖者」獎項得以表揚。