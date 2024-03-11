金草莓｜《小熊維尼：血與蜜》奪五獎封爛片之王 美瑾霍絲包辦最爛女主角及女配角

每年奧斯卡亦走唔甩有爛片頒獎禮金草莓公布賽果，日前已在網上揭曉得獎名單。第44屆金草莓由英國獨立驚慄片《小熊維尼：血與蜜》慘啃五粒金草莓封「大贏家」，堪稱是過去一年的「爛片之王」！

把小熊維尼血腥化的《小熊維尼：血與蜜》，去年在港開畫前夕臨時取消上映，一度引起網民討論，而該cult片在海外上映後獲得壓倒性負評，並登上爛蕃茄網站「有史以來最差的100部電影」排行榜。今次，《小熊維尼：血與蜜》橫掃金草莓五獎，分別被選為最爛電影、最爛導演、最爛劇本、最爛銀幕搭檔(維尼與小豬Piglet)，以及最爛前傳、重拍、惡搞及續集電影共五獎。