熱門搜尋:
大嶼山地震 奧本海默 奧斯卡2024 23條立法 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 LOONG 9
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-11 14:21:36

金草莓｜《小熊維尼：血與蜜》奪五獎封爛片之王 美瑾霍絲包辦最爛女主角及女配角

分享：
英國獨立電影《小熊維尼：血與蜜》堪稱過去一年的「爛片之王」。

英國獨立電影《小熊維尼：血與蜜》堪稱過去一年的「爛片之王」。

每年奧斯卡亦走唔甩有爛片頒獎禮金草莓公布賽果，日前已在網上揭曉得獎名單44屆金草莓由英國獨立驚慄片《小熊維尼：血與蜜》慘啃五粒金草莓封「大贏家」，堪稱是過去一年的「爛片之王」

把小熊維尼血腥化的《小熊維尼：血與蜜》，去年在港開畫前夕臨時取消上映，一度引起網民討論，而該cult片在海外上映後獲得壓倒性負評，登上爛蕃茄網站「有史以來最100部電影」排行榜。今次，《小熊維尼：血與蜜》橫掃金草莓五獎，分別被選為最爛電影最爛導演最爛劇本最爛銀幕搭檔(維尼與小豬Piglet)，以及最爛前傳、重拍、惡搞及續集電影

《小熊維尼：血與蜜》橫掃金草莓五獎，維尼與小豬Piglet更被選為最爛銀幕搭檔。

《小熊維尼：血與蜜》橫掃金草莓五獎，維尼與小豬Piglet更被選為最爛銀幕搭檔。

莊威史泰龍硬啃金草莓

至於憑電影《變形金剛》(Transformers)系列走紅的性感女神美瑾霍絲(Megan Fox)，以主演作品Johnny & Clyde》封最爛女主角，她個人亦連奪兩獎，有份參演《轟天猛將4(Expend4bles)的她更奪得最爛女配角，而《轟天猛將4》拍檔史泰龍(Sylvester Stallone)亦獲封最爛男配角。最爛男主角方面，年屆85歲、安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)奧斯卡影帝父親莊威(Jon Voight)，憑住《Mercy》一片慘奪寶座

美瑾霍絲一個人連奪最爛女主角及最爛女配角。 美瑾霍絲為主演《Johnny & Clyde》性感演出。 85歲奧斯卡影帝父親莊威憑《Mercy》慘奪最爛男主角。 《轟天猛將4》的史泰龍獲封最爛男配角。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受