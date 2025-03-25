金賽綸前男友發聲 替金秀賢抱不平力數女方家人冷血舉動

南韓女星金賽綸上月離世，其家人早前透過網媒爆料，直指她在未成年時已和金秀賢交往，加上分手後被追討欠債，金賽綸之死全歸咎給金秀賢，使慘被惡魔化的金秀賢事業遭一沉百踩。
日前，金賽綸被揭於今年初在紐約下嫁圈外男友，女方甚至流產及被家暴，金賽綸的家人作出否認。今日（25日），韓媒《THE FACT》向金賽綸一名前男友K先生作獨家專訪，對方指金賽綸生前夾在兩段關係之間備受折磨，她跟前夫在2023年11月認識後於隔年初閃婚，男方向她進行監控、辱罵甚至施暴，導致金賽綸精神崩潰，多次自殘。
自殘遭家人冷漠對待
K先生更指出：「我很清楚賽綸的死不是因為金秀賢，被掩蓋的真相太多了，我真的非常憤怒，為了撫慰賽綸的靈魂，就算只知道一部份也好，我也要讓全世界知道。」K先生強烈否認金秀賢與金賽綸之死有關，並指出她的死因更多來自於婚姻中的暴力，以及其家人的冷漠。K先生提到，金賽綸與家人幾乎斷絕來往，2024年11月因自殘重傷送醫，金賽綸家人收到通知卻沒有出現，是K先生一直陪直到她出院，就醫費用是當時的經理人公司支付，金賽綸出院後一度住在K先生寓所，她的母親亦表現得漠不關心，他還補充：「身為最了解她的人，我無法接受她的姨媽如今突然以遺族身份出面，把矛頭指向是金秀賢的問題，而她親生父母都沒出面，也許正是因為她生前最想逃避的就是他們。」為證明爆料的真實性，K先生提供事實確認書與錄音，揭露金賽綸曾向朋友求助手術費用，並拒絕聯絡家人，證明她生前孤立無援。