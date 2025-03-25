金賽綸前男友發聲 替金秀賢抱不平力數女方家人冷血舉動

南韓女星金賽綸上月離世，其家人早前透過網媒爆料，直指她在未成年時已和金秀賢交往，加上分手後被追討欠債，金賽綸之死全歸咎給金秀賢，使慘被惡魔化的金秀賢事業遭一沉百踩。

日前，金賽綸被揭於今年初在紐約下嫁圈外男友，女方甚至流產及被家暴，金賽綸的家人作出否認。今日（25日），韓媒《THE FACT》向金賽綸一名前男友K先生作獨家專訪，對方指金賽綸生前夾在兩段關係之間備受折磨，她跟前夫在2023年11月認識後於隔年初閃婚，男方向她進行監控、辱罵甚至施暴，導致金賽綸精神崩潰，多次自殘。