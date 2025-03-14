金賽綸媽媽斥金秀賢講大話 裸體洗碗照隨時曝光

金賽綸在上月16日輕生離世，其家人透過網媒《橫豎研究所》公開內情，大爆金秀賢在金賽綸15歲開始交往，感情長達6年。金秀賢方面今日（14日）突然再度發聲，長文回應是次風波，並反駁他與未成年少女交往的疑雲，聲明更強調金秀賢與金賽綸是在2019年夏天到2020年秋天期間發展，又以金賽綸在照片中的品牌款式來解釋，稱女方所穿的服裝是於2019年6月推出，排除照片是在2016年拍攝。

衣服早在2014年推出 然而，金秀賢聲明發出之後不夠2小時，有南韓的網友在論壇theqoo發文反駁金秀賢，並附上金賽綸當時所穿的衣服網頁截圖，指該件衣服早在2014年就上市，並非男方所稱的2019年才推出。不少網友看了都不敢置信，並留言稱「如果是這樣的話，死者家屬肯定會發更多照片，這太愚蠢了」。 另一邊廂，金賽綸的媽媽接受《橫豎研究所》訪問，親口承認「從2015年起一共交往6年沒錯」，預告晚間會直播，其中包含裸體洗碗照。

揚言手握金秀賢裸體洗碗照 《橫豎研究所》今日下午回應金秀賢，斥他是「惡魔」、「不是人」，只承認兩人交往兩年，但金賽綸母親已經親口承認「兩人從2015年起一共交往6年沒錯」，並強調自稱是「金賽綸阿姨」的女性是與金賽綸母親私交超過20年，並視金賽綸為親生女兒看待。 《橫豎研究所》更爆料手握金秀賢在金賽綸家中裸體洗碗的照片與影片，只要女方母親同意，晚間就會公開，並預告會同時公開金賽綸母親的立場聲明文。 金秀賢金賽綸最新合照曝光 《橫豎研究所》的直播封面照，再有金秀賢及金賽綸最新親密貼臉照，二人穿著與過去幾張照片不同的服裝，標題配上「金賽綸媽媽『拜託裁定他們的犯罪行為』」，封面亦有家屬過去指控在金賽綸死後騷擾的前娛樂記者李鎮浩。