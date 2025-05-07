金賽綸家屬今開記者會爆嚴重犯罪內幕 金秀賢公司有回應

韓星金賽綸於今年2月輕生逝世，其舊愛金秀賢被指在女方未成年時已開始交往，當時女方年僅15歲，二人從2015年起拍拖長達6年，加上金秀賢曾在金賽綸離世前追討債項，繼而捲入輿論風波，金秀賢近月來慘遭一沉百踩，有傳已有三家廣告商向他索償，總金額達到58億韓圜。不過有南韓律師認為，金秀賢最終很有可能被判免賠，並指出女方家屬、YouTube頻道「橫豎研究所」直指交往時間點為2015年，男方則主張在2019年，女方已成年時，目前雙方各執一詞，若最終證實二人開始交往的時間為2019年而非2015年，到時女方家屬及「橫豎研究所」反而因發放不實消息狙擊代言人，恐要向廣告商方面賠償。