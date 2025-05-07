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娛樂
2025-05-07 12:41:40

金賽綸家屬今開記者會爆嚴重犯罪內幕 金秀賢公司有回應

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金賽綸家屬今開記者會爆嚴重犯罪內幕 金秀賢公司有回應

金賽綸家屬今日再開記者會，揚言公開有關金秀賢嚴重犯罪的內幕。

韓星金賽綸於今年2月輕生逝世，其舊愛金秀賢被指在女方未成年時開始交往當時女方年僅15歲，二人從2015年起拍拖長達6年，加上金秀賢曾在金賽綸離世前追討債項，繼而捲入輿論風波金秀賢近月來慘遭一沉百踩，有家廣告商向他總金額達到58億韓圜。不過有南韓律師認為金秀賢最終很有可能被判免賠，並指出女方家屬、YouTube頻道「橫豎研究所」直指交往時間點為2015年，男方則主張在2019年，女方已成年時，目前雙方各執一詞，若最終證實人開始交往的時間為2019年而非2015年，到時女方家屬「橫豎研究所」反而因發放不實消息狙擊代言人，恐要向廣告商方面賠償。

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金賽綸的代表律師及YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義宣布於香港時間今日（7下午1點召開記者會針對金秀賢第二次記者會金賽綸家屬方面揚言要揭露金秀賢的重大犯罪內情，透露今次事件非常嚴重」。對於金賽綸家屬召開記者會一事，金秀賢所屬公司發表回應：「繼上次記者會後，再次散播有關金秀賢的虛假事實，我們對此深表憂慮。」接著補充：「對於未經證實的單方面主張，懇請媒體在報時進行事實確認，避免因虛假事實的散播與擴大再生產而導致無辜受害。」

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金賽綸今年2月在金秀賢生日當天輕生離世。 金賽綸家屬指兩人交往時，女方尚未成年。

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