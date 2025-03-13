金賽綸接拍Netflix劇鬧醉駕事故 傳賠償金額原本高達70億韓元

金賽綸在上月16日輕生離世，當天正是金秀賢的37歲生日，終年只得24歲。金賽綸家人近日透過網媒《橫豎研究所》公開內情，金秀賢經理人公司Goldmedalist堅稱指控是虛假失實，今天（13日）上午公司再三發表聲明，表示「將以明確的證據為基礎」，在下星期再作出完整回應。
金秀賢在金賽綸15歲開始交往6年，由於女方當時尚未成年，故消息引發不少爭議，而兩人分手後，金秀賢方面去年施壓要求金賽綸一次性償還7億韓元（約373萬港元）賠償金，導致她崩潰走上絕路。
消息連日來眾說紛紜，有指金賽綸當初要賠償的金額多達70億韓元，金賽綸親自上門哀求製片方，甚至不惜下跪拜託，才減少至7億韓元。據《韓國經濟》報道，金賽綸於2022年12月發生醉駕事故，當時她已接拍Netflix漫改劇《獵犬》，受到事件影響，該劇要重新剪輯及重拍，並刪減她的戲份，損失超過了10億韓幣，製作公司Studio N繼而向金賽綸索償，據指最初要求的金額是70億韓元（約3737萬港元），但金賽綸親自拜訪製片方，並下跪懇求高抬貴手，雙方最終協議的金額才減少至7億韓元。
除了《獵犬》的違約金，金賽綸還要賠償廣告違約金，於是她要賣車及投資收益等方式，用自己積蓄償還，餘下的7億韓元則由當時的經理人公司Goldmedalist代為支付。對於金秀賢方面急於向金賽綸追討7億，業界人士認為公司並不缺錢，把金賽綸迫上絕路實在令人難以理解。