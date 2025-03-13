金賽綸接拍Netflix劇鬧醉駕事故 傳賠償金額原本高達70億韓元

金賽綸曾接拍Netflix劇《獵犬》，可是因醉駕而遭製作單位索償。

金賽綸在上月16日輕生離世，當天正是金秀賢的37歲生日，終年只得24歲。金賽綸家人近日透過網媒《橫豎研究所》公開內情，金秀賢經理人公司Goldmedalist堅稱指控是虛假失實，今天（13日）上午公司再三發表聲明，表示「將以明確的證據為基礎」，在下星期再作出完整回應。

金秀賢在金賽綸15歲開始交往6年，由於女方當時尚未成年，故消息引發不少爭議，而兩人分手後，金秀賢方面去年施壓要求金賽綸一次性償還7億韓元（約373萬港元）賠償金，導致她崩潰走上絕路。