金賽綸母哀訴「妳說過要活下去」　憶女致「瘦到皮包骨」

《橫豎研究所》YouTube頻道20日公開合計3張的「金賽綸母親親筆信」，主播金世義眼泛淚光透露她老人家已經瘦到剩皮包骨，並唸出全篇皆血淚的信件內容。



原定今天下午5點，金賽綸的其他家人要出面開記者會，本來是要由金賽綸的母親來說服他們，但她淚崩表示：「我真的沒辦法，如果我也去死，才能讓金秀賢跟李鎮浩結束嗎？」

「 抱妳的衣服入睡 」

最後金賽綸母親提供《橫豎研究所》主播金世義3張她寫的親筆信，由金世義代唸，信中寫道：「我親愛的女兒賽綸，妳去到溫暖的地方了嗎？現在不痛了嗎？我今天也是頭痛又心悶，冬天要結束了，春天即將來臨，但我已經凍僵的心還是不覺得暖和，妳穿過的衣服、妳的行李，我都沒辦法丟更不敢洗，留有妳的味道，我只能抱着入睡。」

