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娛樂
2025-03-21 13:45:52

金賽綸母哀訴「妳說過要活下去」　憶女致「瘦到皮包骨」

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《橫豎研究所》YouTube頻道20日公開合計3張的「金賽綸母親親筆信」，主播金世義眼泛淚光透露她老人家已經瘦到剩皮包骨，並唸出全篇皆血淚的信件內容。

原定今天下午5點，金賽綸的其他家人要出面開記者會，本來是要由金賽綸的母親來說服他們，但她淚崩表示：「我真的沒辦法，如果我也去死，才能讓金秀賢跟李鎮浩結束嗎？」

抱妳的衣服入睡

最後金賽綸母親提供《橫豎研究所》主播金世義3張她寫的親筆信，由金世義代唸，信中寫道：「我親愛的女兒賽綸，妳去到溫暖的地方了嗎？現在不痛了嗎？我今天也是頭痛又心悶，冬天要結束了，春天即將來臨，但我已經凍僵的心還是不覺得暖和，妳穿過的衣服、妳的行李，我都沒辦法丟更不敢洗，留有妳的味道，我只能抱着入睡。」

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金賽綸母親也透露，女兒生前「經常找媽媽一起玩…『媽媽，我們去做公益』、『媽媽，我們去打羽球』、『媽媽我害怕暗的地方』、『媽媽，我想吃醃小黃瓜』、『媽媽幫我開燈』…這些嬤嬤、媽媽的聲音，彷彿妳還在我旁邊⋯對不起，我的女兒對不起，我以為那樣能守護妳。」

現在的社會很吵對嗎？」

金賽綸母親也對輿論的風向感到崩潰：「輿論現在叫我一直說明，我到底為何？老是叫我辯解，女兒，妳過去也是這樣很累吧？3年來妳該有多痛？妳說過『不樣擔心媽媽，就算世人都不知道，但我知道』，對不起，現在的社會很吵對嗎？我現在會安靜地送走妳。」

信中讓人看得最悲痛的部分，莫過於金母透露女兒生前曾經開玩笑地說：「如果我死了，喪禮會來很多朋友」、金母對此心碎寫道：「妳說對了，真的來了很多人，錢到底算甚麼，早知道就不工作陪着妳了，妳說『要活下去』，妳不是跟我約定了嗎？要活下去！」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

韓媒指，金賽綸生前經常到金秀賢的Galleria Foret豪宅見面。 金賽綸老公不滿老婆與前度的事，所指的前度極有可能是金秀賢。 金賽綸生前的感情事不斷被挖，其實好慘。 金秀賢曾一度否認金賽綸家人所發布的照片、相關指控皆非事實，如今又稱照片令他感到羞恥。 金賽綸的另一半的外貌跟金秀賢差不多。 金賽綸IG於今年1月8日出現一張她與別人手拖手的照片，男方正是她的老公。

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