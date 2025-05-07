金賽綸生前個半小時錄音公開被拍下性愛照片 爆料者遭襲擊指美國FBI介入調查

金賽綸家屬與YouTube 頻道「橫豎研究所」今日（7日）下午舉行記者會，公開了金賽綸生前長達1小時30分鐘的通話錄音，內容包括她控訴於未成年時就讀中二開始，已遭到金秀賢施以猥褻行為或性騷擾等性虐待行為；同時，持有錄音檔的舉報者收到金秀賢方面，揚言可支付40億韓圜來換取錄音檔的提議。 記者會上，「橫豎研究所」代表金世義表示：「金賽綸對於金秀賢的犯罪事實進行了長達1小時30分的通話紀錄，這是在金賽綸與爆料者雙方同意的情況下進行的一段錄音，並非秘密偷錄，所有錄音內容都保存下來。爆料者曾向金賽綸徵求錄音的同意。」他指持有這段錄音的爆料者於韓國時間本月1日，曾遭到來自韓國和中國的兩名不明人士襲擊。金世義續說：「金秀賢所屬公司Gold Medalist的一名董事直接打電話給舉報者，提出支付40億韓圜以換取錄音，但在舉報者拒絕後，他的生命受到了嚴重威脅，遭遇兇器襲擊，甚至險些喪命，目前案件正由美國FBI調查。」

至於錄音檔內容內，金賽綸在輕生前一個月向舉報人透露了跟金秀賢的交往事實，指：「從中學時期開始與金秀賢交往，到了大學後分手了，讀中學時開始就感覺被利用，中二寒假時和金秀賢第一次做（指性行為）。現在回想起來，我覺得是被迫。」她還說：「金秀賢（交往期間）把與其他人發生性關係的事情展示給我看，他說和自己發生關係的偶像身上有海帶味，還將對方的名字存在手機中，備註為『海帶』。」嘲笑偷食一位女星身上有海帶味。 金賽綸還語帶憤怒說：「如果經濟條件允許的話，我早就把這些事情全都揭露了。」金賽綸表示：「金秀賢和Gold Medalist的人真的很可怕，他們甚麼都做得出來，所以一定要保密。」金賽綸在錄音中顯得情緒激動，呼吸相當急促。對於金秀賢見死不救，金賽綸相當絕望：「說實話，我是他的女朋友，但他明明知道我從中學時期就對他怎麼樣了，卻在我發生（醉駕）事故後，為了錢把我搞到變瘋，最誇張的是，他還向我展示他跟我發生（性關係）時拍下的照片。」透露金秀賢持有金賽綸的性愛照，還有其他女性的私密照片。