金賽綸老公闖《橫豎研究所》否認家暴 女方前男友為金秀賢抱不平疑另有動機

南韓已故女星金賽綸上月在金秀賢生日當天輕生離世，事後爆出兩人曾經拍拖，金賽綸更疑在未成年已跟金秀賢交往，網媒《橫豎研究所》連番指控令金秀賢帶來極大衝擊，今日金秀賢終宣布取消原定本月底的訪台行程，無法出席3月30日在高雄的粉絲見面會活動。

有關金秀賢與金賽綸的爆料沒完沒了，韓媒《THE FACT》向金賽綸一名前男友作獨家專訪，不僅為金秀賢抱不平，又力數女方家人的冷血舉動，更指金賽綸生前夾在兩段關係之間，跟長居美國的前夫在2023年11月認識不久後閃婚，指其前夫曾向她進行監控、辱罵及家暴，導致金賽綸精神崩潰及多次自殘。