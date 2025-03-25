金賽綸老公闖《橫豎研究所》否認家暴 女方前男友為金秀賢抱不平疑另有動機

南韓已故女星金賽綸上月在金秀賢生日當天輕生離世，事後爆出兩人曾經拍拖，金賽綸更疑在未成年已跟金秀賢交往，網媒《橫豎研究所》連番指控令金秀賢帶來極大衝擊，今日金秀賢終宣布取消原定本月底的訪台行程，無法出席3月30日在高雄的粉絲見面會活動。
有關金秀賢與金賽綸的爆料沒完沒了，韓媒《THE FACT》向金賽綸一名前男友作獨家專訪，不僅為金秀賢抱不平，又力數女方家人的冷血舉動，更指金賽綸生前夾在兩段關係之間，跟長居美國的前夫在2023年11月認識不久後閃婚，指其前夫曾向她進行監控、辱罵及家暴，導致金賽綸精神崩潰及多次自殘。
金賽綸被揭本年初在紐約跟圈外男結婚，她的父母已出面否認，推翻女兒已婚、懷孕及墮胎說法。不過金賽綸老公今日（25日）卻向《橫豎研究所》公開更多內情，並在直播前15分鐘帶來大批證據及資料趕到現場，揚言是為了保護金賽綸的聲譽，強調兩人雖然瞞著雙方家長閃婚，但並沒有懷孕、墮胎，而且自己沒有施暴，解釋是遠距離等因素，金賽綸在生前已辦理結婚無效之申請手續。金賽綸老公表示，兩人是於今年1月在美國登記結婚，他公開結婚證明文件，更稱金賽綸是因金秀賢、李鎮浩帶來的精神上折磨，才會自殘及輕生。由於「橫豎研究所」方面要就金賽綸老公帶來大批資料展開研究及進一步消化，表示明天直播會整理好再跟網民報告。
與此同時，金賽綸友人亦走出來作證，反指該位爆料的「前男友」與金賽綸僅交往一星期，分手還不斷騷擾，讓已婚的金賽綸夫妻非常困擾，如今出來爆料，令人懷疑是另有動機。