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娛樂
2025-03-25 20:47:14

金賽綸老公闖《橫豎研究所》否認家暴 女方前男友為金秀賢抱不平疑另有動機

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《橫豎研究所》今晚直播前15分鐘，金賽綸老公帶來大批資料趕到現場否認家暴指控。

金賽綸前男友忽然受訪要替金秀賢洗白，《橫豎研究所》今晚直播質疑其動機。

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南韓已故女星金賽綸上月在金秀賢生日當天輕生離世，事後爆出兩人曾經拍拖，金賽綸疑在未成年已跟金秀賢交往，網媒《橫豎研究所》連番指控令金秀賢來極大衝擊，今日金秀賢終宣布取消原定本月底的訪台行程，無法出席330日在高雄的粉絲見面會活動。

有關金秀賢金賽綸的爆料沒完沒了韓媒《THE FACT》向金賽綸一名前男友作獨家專訪，不僅為金秀賢抱不平，又力數女方家人的冷血舉動，更指金賽綸生前夾在兩段關係之間，跟長居美國的前夫在202311月認識不久後閃婚，指其前夫曾向她進行監控、辱罵及家暴，導致金賽綸精神崩潰及多次自殘。

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金賽綸老公否認金賽綸懷孕、墮胎傳聞。

金賽綸老公否認金賽綸懷孕及墮胎說話。

金賽綸被揭本年初在紐約圈外結婚她的父母出面否認，推翻女兒已婚懷孕墮胎說法。不過金賽綸老公今日（25）卻向《橫豎研究所》公開更多內情，並在直播前15分鐘帶來大批證據資料趕到現場，揚言是為了保護金賽綸的強調兩人雖然瞞著雙方家長閃但並沒有懷孕、墮胎，自己沒有施暴，解釋是遠距離等因素金賽綸生前已辦結婚無效之申請手續。金賽綸老公表示，兩人是於今年1月在美國登記結婚，他公開結婚證明文件，更稱金賽綸是因金秀賢、李鎮浩帶來的精神上折磨，才會自殘及輕生。由於「橫豎研究所」方面要就金賽綸老公帶來大批資料展開研究及進一步消化，表示明天直播會整理好再跟網民報告。

與此同時，金賽綸友人亦走出來作證，反指該位爆料的「前男友」與金賽綸僅交往一星期，分手還不斷騷擾，讓已婚的金賽綸夫妻非常困擾，如今出來爆料，令人懷疑是另有動機。

《橫豎研究所》取得金賽綸的結婚證明。 金賽綸老公指兩人是瞞著雙方家長閃婚，解釋是因遠距離等因素決定分開。

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