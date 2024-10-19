金鐘獎2024｜吳慷仁缺席照封視帝 憑 《有生之年》擊敗曾敬驊劉俊謙

第59屆金鐘獎戲劇類今晚（19日）於台北流行音樂中心舉行，今屆「戲劇節目最佳男主角」入圍名單被封為「死亡組」，分別是《有生之年》的吳慷仁、《不良執念清除師》的曾敬驊、《美食無間》的傅孟柏、《女兒大人加個賴》的柯叔元，以及憑《此時此刻》首次入圍的劉俊謙。

捲入風波的吳慷仁日前表明缺席今屆金鐘盛會，最終吳慷仁以《有生之年》順利摘下視帝殊榮，不過吳慷仁無法到場，導演許肇任代他上台領獎，並發表吳慷仁事前寫下的得獎感言：「我跟他合作三次，這次終於能幫他拿這個獎。」當然也不忘感謝同劇演員，形容一起演戲是最寶貴的經驗。