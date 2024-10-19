金鐘獎2024｜吳慷仁缺席照封視帝 憑 《有生之年》擊敗曾敬驊劉俊謙

第59屆金鐘獎戲劇類今晚（19日）於台北流行音樂中心舉行，今屆「戲劇節目最佳男主角」入圍名單被封為「死亡組」，分別是《有生之年》的吳慷仁、《不良執念清除師》的曾敬驊、《美食無間》的傅孟柏、《女兒大人加個賴》的柯叔元，以及憑《此時此刻》首次入圍的劉俊謙。
捲入風波的吳慷仁日前表明缺席今屆金鐘盛會，最終吳慷仁以《有生之年》順利摘下視帝殊榮，不過吳慷仁無法到場，導演許肇任代他上台領獎，並發表吳慷仁事前寫下的得獎感言：「我跟他合作三次，這次終於能幫他拿這個獎。」當然也不忘感謝同劇演員，形容一起演戲是最寶貴的經驗。
鄭元暢出道21年首奪金鐘獎
而《有生之年》的許肇任、林志儒亦獲頒「戲劇節目最佳導演」，出道21年的鄭元暢憑《有生之年》拿下「戲劇節目最佳男配角」，這是他入行來首度奪得金鐘獎。鄭元暢一上台就感性地說，雖然剛剛從台下走上台只花了約20幾秒，但「我比較憨慢」，花了21年才拿下獎項，「謝謝金鐘獎評審。」同時，《有生之年》勇奪「最佳戲劇節目」，製作人林心如率領團隊上台分享最高殊榮，65歲的楊貴媚也憑住《有生之年》成為「戲劇節目最佳女主角」，加上謝展榮封「戲劇節目最具潛力新人」，令《有生之年》包辦六項大獎。
楊謹華第七度入圍終於開齋
另外，「戲劇節目最佳女配角」得主由楊謹華奪得，她以《不良執念清除師》第七度入圍金鐘獎，但每次都跟獎項擦身而過，這次終於拿下女配角獎，楊謹華一聽到自己的名字，在台下掩面爆喊，之後上台致詞也感性表示：「走上來這段路真的讓我全身都很麻，原來走上來的風景是這樣子的。」直言不敢相信今次奪獎是真實。