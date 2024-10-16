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娛樂
2024-10-16 20:30:33

金鐘獎2024｜吳慷仁風波中宣布缺席 劉俊謙預告型爆行紅毯爭視帝

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金馬影帝吳慷仁今年憑《有生之年》入圍金鐘獎最佳男主角。

金馬影帝吳慷仁今年憑《有生之年》入圍金鐘獎最佳男主角。

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59屆金鐘獎於上星期六率先頒發廣播組別各殊榮，本周五將會揭曉節目類獎項，而最矚目的戲劇類，則於本周六在台北辦頒獎禮。吳慷仁去年以《富都青年》獲得金馬影帝，今年再以《有生之年》入圍金鐘獎最佳男主角，與《此時此刻》的劉俊謙、《不良執念清除師》的曾敬驊、《女兒大人加個賴》的柯叔元及《美食無間》的傅孟柏爭奪視帝。

不過，金鐘獎今日（16日）公布紅地毯名單，吳慷仁最終決定不會出席典禮。對於吳慷仁以工作理由無法出席金鐘，對此承辦的三立回應：「尊重入圍者的決定。」吳慷仁早前宣布簽約大陸經理人公司壹心娛樂，之後便一直引起熱議。

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金鐘獎今日公布紅地毯名單，吳慷仁決定不會出席星期六的頒獎典禮。

金鐘獎今日公布紅地毯名單，吳慷仁決定不會出席星期六的頒獎典禮。

郭雪芙首入圍角逐視后

至於憑Netflix劇《此時此刻》走紅台灣的劉俊謙，跟劇中拍檔郭雪芙雙雙首度入圍金鐘獎。對於《此時此刻》和另一Netflix台劇《愛愛內含光》分別金鐘獎上獲得9項提名（15）郭雪芙出席金鐘獎圍訪活動時對於首度金鐘最佳女主角，她坦言最初收到消息時既驚又喜，被問有沒有信心劉俊謙一同得獎時郭雪芙直呼壓力很大，她還表示「能一起參加就很開心了，我本來常會覺得自己做得不好，所以這次入圍彷彿像受到了某種肯定，有種被鼓勵做得很好的感覺。」希望到時能與劉俊謙好好享受當晚頒獎禮。

至於劉俊謙因拍戲無法出席昨日活動也透過文字分享即將迎來頒獎典禮的心情，表示「能入圍我已經很開心了，現在還蠻平常心的，更期待當天可以見到劇組團隊，典禮見！」劉俊謙更表示衷心希望郭雪芙可以獎，大讚對方演得很好很努力，期待當天兩人扮靚靚一同行毯。

劉俊謙演Netflix劇《此時此刻》爆紅台灣，跟劇中拍檔郭雪芙雙雙首度入圍金鐘獎。 郭雪芙跟《此時此刻》演員一同出席昨日活動。 劉俊謙與郭雪芙首度入圍，齊爭金鐘獎視帝視后。

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