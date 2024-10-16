金鐘獎2024｜吳慷仁風波中宣布缺席 劉俊謙預告型爆行紅毯爭視帝

第59屆金鐘獎於上星期六率先頒發廣播組別各殊榮，本周五將會揭曉節目類獎項，而最矚目的戲劇類，則於本周六在台北辦頒獎禮。吳慷仁去年以《富都青年》獲得金馬影帝，今年再以《有生之年》入圍金鐘獎最佳男主角，與《此時此刻》的劉俊謙、《不良執念清除師》的曾敬驊、《女兒大人加個賴》的柯叔元及《美食無間》的傅孟柏爭奪視帝。
不過，金鐘獎今日（16日）公布紅地毯名單，吳慷仁最終決定不會出席典禮。對於吳慷仁以工作理由無法出席金鐘，對此承辦的三立回應：「尊重入圍者的決定。」吳慷仁早前宣布簽約大陸經理人公司壹心娛樂，之後便一直引起熱議。
郭雪芙首入圍角逐視后
至於憑Netflix劇《此時此刻》走紅台灣的劉俊謙，跟劇中拍檔郭雪芙雙雙首度入圍金鐘獎。對於《此時此刻》和另一Netflix台劇《愛愛內含光》分別在金鐘獎上獲得9項提名，昨天（15日）郭雪芙出席金鐘獎圍訪活動時，對於首度爭金鐘獎最佳女主角，她坦言最初收到消息時既驚又喜，被問到有沒有信心跟劉俊謙一同得獎時，郭雪芙直呼壓力很大，她還表示：「能一起參加就很開心了，我本來常會覺得自己做得不夠好，所以這次入圍彷彿像受到了某種肯定，有種被鼓勵做得很好的感覺。」希望到時能與劉俊謙好好享受當晚頒獎禮。
至於劉俊謙因拍戲無法出席昨日活動，他也透過文字分享即將迎來頒獎典禮的心情，他表示：「能夠入圍我已經很開心了，現在還蠻平常心的，更期待當天可以見到劇組團隊，典禮見！」劉俊謙更表示衷心希望郭雪芙可以獲獎，大讚對方演得很好及很努力，期待當天兩人扮靚靚一同行紅地毯。