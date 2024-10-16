金鐘獎2024｜吳慷仁風波中宣布缺席 劉俊謙預告型爆行紅毯爭視帝

第59屆金鐘獎於上星期六率先頒發廣播組別各殊榮，本周五將會揭曉節目類獎項，而最矚目的戲劇類，則於本周六在台北辦頒獎禮。吳慷仁去年以《富都青年》獲得金馬影帝，今年再以《有生之年》入圍金鐘獎最佳男主角，與《此時此刻》的劉俊謙、《不良執念清除師》的曾敬驊、《女兒大人加個賴》的柯叔元及《美食無間》的傅孟柏爭奪視帝。

不過，金鐘獎今日（16日）公布紅地毯名單，吳慷仁最終決定不會出席典禮。對於吳慷仁以工作理由無法出席金鐘，對此承辦的三立回應：「尊重入圍者的決定。」吳慷仁早前宣布簽約大陸經理人公司壹心娛樂，之後便一直引起熱議。