金鐘獎2025｜小S得獎哽咽謝大S 《小姐不熙娣》奪綜藝節目主持人獎 (附得獎名單)

小Ｓ（左）《小姐不熙娣 》奪綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝金鐘獎 Golden Bell Awards YT）

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮分別於10月17日與10月18日兩晚在臺北流行音樂中心盛大登場，17日頒發節目類獎項，頒獎典禮由Lulu黃路梓茵擔任主持，小S徐熙娣暫別公開場合數月在盛會壓軸登場，憑《小姐不熙娣 》奪綜藝節目主持人獎，小S得獎哽咽，並多謝已離世的大S徐熙媛，場面感人。

《另一種注目-土星頻道》 動畫節目獎 《碰碰紅綠豆》 兒童節目獎 《歡迎光臨我的牧場》 少年節目獎 《小O事件簿》 兒童少年節目主持人獎 張祖鈞《kakudan 時光機》

最具人氣綜藝節目獎



《廚師的迫降：客家廚房》



自然科學紀實節目獎



《亞洲貓科大復興》



人文紀實節目獎



《活力新故鄉》



自然科學及人文紀實節目主持人獎



方念華《看板人物》



節目類導演獎



《另一種注目-自由的人》



生活風格節目獎



《ila跟土地學做飯》



生活風格節目主持人獎



詹慶齡《名人書房》

節目類剪輯獎

《歡迎光臨我的牧場-10歲女孩的豬場生活》

節目類攝影獎



《黑潮-流變中的台灣建築》



節目類導播獎



《SCOOL》



節目類節目創新獎



《夜市王》



實境節目主持人獎



敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】《來吧！哪裡怕》