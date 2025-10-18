熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-18 03:10:00

金鐘獎2025｜小S得獎哽咽謝大S 《小姐不熙娣》奪綜藝節目主持人獎 (附得獎名單)

分享：

小Ｓ（左）《小姐不熙娣 》奪綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝金鐘獎 Golden Bell Awards YT）

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮分別於10月17日與10月18日兩晚在臺北流行音樂中心盛大登場，17日頒發節目類獎項，頒獎典禮由Lulu黃路梓茵擔任主持，小S徐熙娣暫別公開場合數月在盛會壓軸登場，憑《小姐不熙娣 》奪綜藝節目主持人獎，小S得獎哽咽，並多謝已離世的大S徐熙媛，場面感人。 

第60屆金鐘獎(節目類及戲劇類)名單如下。

節目類燈光獎

《初心登場》

節目類美術設計獎

《水果冰淇淋》

節目類聲音設計獎

《另一種注目-土星頻道》

動畫節目獎

《碰碰紅綠豆》

兒童節目獎

《歡迎光臨我的牧場》

少年節目獎

《小O事件簿》

兒童少年節目主持人獎

張祖鈞《kakudan 時光機》

adblk5

最具人氣綜藝節目獎

《廚師的迫降：客家廚房》

自然科學紀實節目獎

《亞洲貓科大復興》

人文紀實節目獎

《活力新故鄉》

自然科學及人文紀實節目主持人獎

方念華《看板人物》

節目類導演獎

《另一種注目-自由的人》

生活風格節目獎

《ila跟土地學做飯》

生活風格節目主持人獎

詹慶齡《名人書房》

節目類剪輯獎

《歡迎光臨我的牧場-10歲女孩的豬場生活》

節目類攝影獎

《黑潮-流變中的台灣建築》

節目類導播獎

《SCOOL》

節目類節目創新獎

《夜市王》

實境節目主持人獎

敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】《來吧！哪裡怕》

實境節目獎

《不在我的世界當勇者》

綜藝節目獎

《原子少年2 ATOM BOYZII》

綜藝節目主持人獎

小 S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】《小姐不熙娣 》

 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News