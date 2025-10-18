金鐘獎2025｜小S得獎哽咽謝大S 《小姐不熙娣》奪綜藝節目主持人獎 (附得獎名單)

第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮分別於10月17日與10月18日兩晚在臺北流行音樂中心盛大登場，17日頒發節目類獎項，頒獎典禮由Lulu黃路梓茵擔任主持，小S徐熙娣暫別公開場合數月在盛會壓軸登場，憑《小姐不熙娣 》奪綜藝節目主持人獎，小S得獎哽咽，並多謝已離世的大S徐熙媛，場面感人。
第60屆金鐘獎(節目類及戲劇類)名單如下。
節目類燈光獎
《初心登場》
節目類美術設計獎
《水果冰淇淋》
節目類聲音設計獎
《另一種注目-土星頻道》
動畫節目獎
《碰碰紅綠豆》
兒童節目獎
《歡迎光臨我的牧場》
少年節目獎
《小O事件簿》
兒童少年節目主持人獎
張祖鈞《kakudan 時光機》
最具人氣綜藝節目獎
《廚師的迫降：客家廚房》
自然科學紀實節目獎
《亞洲貓科大復興》
人文紀實節目獎
《活力新故鄉》
自然科學及人文紀實節目主持人獎
方念華《看板人物》
節目類導演獎
《另一種注目-自由的人》
生活風格節目獎
《ila跟土地學做飯》
生活風格節目主持人獎
詹慶齡《名人書房》
節目類剪輯獎
《歡迎光臨我的牧場-10歲女孩的豬場生活》
節目類攝影獎
《黑潮-流變中的台灣建築》
節目類導播獎
《SCOOL》
節目類節目創新獎
《夜市王》
實境節目主持人獎
敖犬【莊濠全】、小煜【楊奇煜】、威廉【廖亦崟】、阿緯【劉峻緯】、小杰【廖允杰】、王子【邱勝翊】、朵拉 Dora【謝雨芝】《來吧！哪裡怕》
實境節目獎
《不在我的世界當勇者》
綜藝節目獎
《原子少年2 ATOM BOYZII》
綜藝節目主持人獎
小 S【徐熙娣】、派翠克【柳柏丞】《小姐不熙娣 》
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章