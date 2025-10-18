金鐘獎2025｜小S淚灑舞台唱大S遺作 蔡康永幽默化解傷感氣氛

小S徐熙娣經歷喪姊之痛，暫別螢光幕數月，她於17日晚在第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮壓軸出場，和老拍檔蔡康永感性回憶大S徐熙媛，小S淚灑舞台，蔡康永也以如珠妙語帶來一絲笑意。

大S徐熙媛在2025年2月不幸病逝，她的家人陷入深深悲痛，妹妹小S徐熙娣難過到無法繼續主持工作，離開舞台數月，她10月17日終於在金鐘獎節目類頒獎典禮露面，與蔡康永一起擔任綜藝節目獎項頒獎人。

小S（左）和蔡康永談起大S仍是非常難過。（圖／三立電視提供）

說到大S，蔡康永也不禁哽咽，小S坦言，選在這天回歸，是為了摯愛姊姊，「我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我今天出席，為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在」。