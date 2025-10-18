金鐘獎2025｜小S淚灑舞台唱大S遺作 蔡康永幽默化解傷感氣氛

小S徐熙娣經歷喪姊之痛，暫別螢光幕數月，她於17日晚在第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮壓軸出場，和老拍檔蔡康永感性回憶大S徐熙媛，小S淚灑舞台，蔡康永也以如珠妙語帶來一絲笑意。
大S徐熙媛在2025年2月不幸病逝，她的家人陷入深深悲痛，妹妹小S徐熙娣難過到無法繼續主持工作，離開舞台數月，她10月17日終於在金鐘獎節目類頒獎典禮露面，與蔡康永一起擔任綜藝節目獎項頒獎人。
說到大S，蔡康永也不禁哽咽，小S坦言，選在這天回歸，是為了摯愛姊姊，「我和我姊是世界上最了解彼此的人，所以我知道，她一定希望我今天出席，為了讓我媽記得，雖然我姊不在了，但是還有我在」。
小S透露，事發至今心裡仍感覺空空的，也還是會想打電話給大S，感謝家人朋友給她力量，讓她有勇氣返回鏡頭前。
小S同時在現場清唱大S親寫的歌曲遺作，送給天上的姊姊，稱「會很像是她想對我說的話」，信心喊話「姊！雖然妳不在的人生真的很辛苦，但我一定會往前走的，I love you」！接著蔡康永幽默緩解悲痛氛圍，笑說「我主持過這麼多次典禮，我都沒有看過頒獎人哭的。等一下得獎人沒哭，我們2個哭，是不是很丟臉」。讓小S笑回「我以為我會哭很慘，你為什麼哭得比我還慘」！
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章