金鐘獎2025｜小S：具俊曄每日上山悼大S　不斷作畫追思

藝人小S徐熙娣與派翠克17日晚間以《小姐不熙娣》獲得第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。小S出席慶功宴時，感謝蔡康永的陪伴，讓她有勇氣再度站上舞台：「他是我今天最大的力量，還有我姊姊（大S）。」也提到若蔡康永有意願，她願意和蔡康永繼《康熙來了》之後，再一起拍檔主持節目，並透露了具俊曄的近況。

未來為大S舉辦畫展

小S表示在金鐘獎台上唱的歌，就是她想對大S講的話，她會繼續往前走，但希望大家再給她一些時間。

對於大家關心她何時回到《小姐不熙娣》，小S表示還是要等到跨年結束再做討論。她透露每年都是在大S家跨年：「第一個沒有她的跨年，其實不曉得要怎麼過。」她也提到姊夫具俊曄每天都會到金寶山追思大S，更持續為亡妻作畫，希望未來有機會為大S舉辦畫展。