金鐘獎2025｜杉菜回來了 金鐘向大S瓊瑤致敬勁催淚

偶像劇教母柴智屏擔任引言人，致敬已故影音工作者，其中後面VCR屏幕出現了，大S、顏正國、瓊瑤、張立威等人的照片。（圖／翻攝自金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

金鐘60戲劇頒獎典禮18日登場，由偶像劇教母柴智屏擔任引言人，致敬已故影音工作者，其中後面VCR屏幕出現了，大S、顏正國、瓊瑤、張立威等人的照片，讓大批網友難過又不捨，眼淚不由自主地流下。

第60屆金鐘獎頒獎典禮戲劇節目獎於18日在台北流行音樂中心盛大舉行，偶像劇教母柴智屏擔任致敬已故影人橋段的引言人，她身穿一襲白色套裝禮服現身台上，向曾經豐富觀眾人生卻提早離席的影劇工作者表達感激之意。

偶像劇教母柴智屏擔任引言人，致敬已故影音工作者，其中後面VCR屏幕出現了，大S、顏正國、瓊瑤、張立威等人的照片。（圖／翻攝自金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

柴智屏在台上表示，感激這些影劇人曾經豐富了大家的人生，並向「天上的星星花園」致敬。在緬懷橋段中，螢幕上陸續出現多位已故影人的照片，其中包括大S、顏正國、瓊瑤、張立威等人的身影，讓不少觀看直播的網友都為之落淚。