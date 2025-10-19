金鐘獎2025｜楊謹華等18年終圓夢 憑《影后》封后感性致謝老公

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在台北流行音樂中心舉行，戲劇節目女主角獎堪稱「死亡對決」，18日晚間由楊貴媚和林心如頒發獎項，最後楊謹華以大熱劇《影后》中「周凡」一角奪下，擊敗同劇的謝盈萱、林廷憶，以及有「宿敵」之稱的柯佳嬿，首度封后。這是楊謹華第6次入圍戲劇節目女主角獎，終於如願以償。 2025年金鐘獎戲劇節目女主角獎競爭激烈，最終由楊謹華以《影后》勝出，成功拿下視后寶座。當主持人唸出她的名字時，楊謹華一臉不可置信的表情，在座位上呆坐了好幾秒才回過神來。有趣的是，她走上台時被發現已經換上平底鞋，並在台上自嘲「矮了一截」。

楊謹華奪下視后。（圖／三立電視 提供） 楊謹華在得獎感言中表示，這次能夠獲獎要感謝評審的眼光，更特別稱讚合作演員謝盈萱成就了周凡這個角色。她說：「她是我的女神，我常在旁邊偷看她的表演。」楊謹華也逗趣地拿出紅包當作小抄，提醒未來的入圍者如果想得獎，記得拿紅包當小抄使用。 楊謹華奪下視后。（圖／三立電視 提供） 對於這次獲獎，楊謹華透露自己已經等待了18年，她也不忘感謝老公一路以來對她演藝事業的支持。楊謹華感性地說：「今天謝謝命運給我這個肯定，我想把祝福獻給還在相信自己的演員，不是不夠好，只是那個燈還沒照到你身上，等到燈照到你身上，記得把頭抬起來。」最後她對自己喊話：「楊謹華，我覺得你挺好的，我替妳開心。」