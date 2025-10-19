金鐘獎2025｜首位越南籍金鐘視帝 連炳發：這一切超出想像

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚在台北流行音樂中心舉行，戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由連炳發擊敗宋偉恩、柯叔元、范少勳、楊祐寧等強敵獲獎。
第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚間舉行，戲劇節目男主角獎由越南演員連炳發以《化外之醫》奪得，寫下金鐘獎史上首位越南籍視帝的歷史紀錄。這部犯罪懸疑醫療劇探討非法醫療與外籍移工議題，連炳發跨海擔綱演出在台灣當清潔工的越南醫生角色。
連炳發在台上發表得獎感言時表示：「真的是沒想到，這一切超出我的想像，非常感謝金鐘獎以及評審團隊對我的肯定，給我極大的榮耀。」他特別強調希望與《化外之醫》大家庭一起分享這個獎項。
《化外之醫》劇情描述越南醫生「范文寧」為了支付母親高額醫療費用，冒險替失聯移工進行手術的故事。連炳發在劇中不僅需要苦練各種手術技巧，更使用大量英文台詞與醫療專業用語，在沉重壓抑的角色個性下，展現多層次的深刻演技牽動人心，獲得評審團高度肯定。
連炳發26歲首度主演電影《雙郎》便獲得越南金風箏獎最佳男主角獎等眾多獎項。這次以《化外之醫》入圍並獲獎，讓他成為金鐘獎歷史上第一位越南籍視帝，為台灣戲劇界寫下新的里程碑。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章