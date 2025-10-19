金鐘獎2025｜首位越南籍金鐘視帝 連炳發：這一切超出想像

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚在台北流行音樂中心舉行，戲劇節目男主角獎競爭激烈，最終由連炳發擊敗宋偉恩、柯叔元、范少勳、楊祐寧等強敵獲獎。

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日晚間舉行，戲劇節目男主角獎由越南演員連炳發以《化外之醫》奪得，寫下金鐘獎史上首位越南籍視帝的歷史紀錄。這部犯罪懸疑醫療劇探討非法醫療與外籍移工議題，連炳發跨海擔綱演出在台灣當清潔工的越南醫生角色。

越南籍連炳發擊敗本土男星奪金鐘視帝。（圖／三立電視 提供）

連炳發在台上發表得獎感言時表示：「真的是沒想到，這一切超出我的想像，非常感謝金鐘獎以及評審團隊對我的肯定，給我極大的榮耀。」他特別強調希望與《化外之醫》大家庭一起分享這個獎項。