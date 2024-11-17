金雞短片季｜寰亞電影盼新灣流電影計劃為業界培育新血 支持新導演

第五屆金雞海峽兩岸暨港澳青年短片季新灣流計劃在廈門落下帷幕。 本屆新灣流短片季迎來由張鈞甯、劉循子墨、郭子健、張家魯、黃曉明組成的導師評審團。 經歷徵集、初評、複審等多個階段的選拔與歷練，上百部來自大灣區新導演的短片中，最終有六部佳作獲得了「新灣流計劃」的短片大獎。 深圳導演陳俊霖的《芝麻格局》，榮膺新灣流計劃年度短片獎；澳門導演蔡德銘的《舊物無言》、江門導演鄧巨集亮的《游泳課》，獲新銳短片獎；而香港導演蘇澤朗的《家庭旅行》、澳門導演何卓斌的《禁止吸煙》及廣州導演黃航的《雲深不知處》，這三部影片皆獲得了特別關注短片獎。

寰亞傳媒集團總裁葉采得先生、高級副總裁鄭劍鋒先生也蒞臨觀影，並在映後與六位導演進行了交流。 葉采得先生談到新灣流電影計劃說：「本屆短片季，寰亞電影有幸參與到其中，六部導演的作品都非常優秀，展現出了大灣區影視創作者的新力量，幾部作品通過不同的敘事手法，觸及了家庭、遷徙、成長、社會變遷等深刻主題，從中可以看出幾位青年導演對現實世界的深刻洞察和人文關懷。 」

葉采得又提到去年在上海國際電影節的舞臺上，首次宣佈新灣流電影計劃。他說︰「新代表了新力量、新人才，灣流則代表了大灣區，也代表了暖流，三個字組合起來則是代表了來自大灣區的新新人才像一股暖流，輻射、包容、融合著整個大灣區，新灣流電影計劃也是為回應同心同向共建人文灣區號召。 該計劃不僅僅是一場競賽，它更是一個平臺，一個讓青年電影人展示才華、交流思想、共同成長的舞臺。 寰亞電影秉承香港電影的傳承精神，匯聚行業頂尖力量，全方位、深層次地助力青年創作者快速成長，推進粵港澳大灣區電影的融合發展。 」 鄭劍鋒表示「新灣流計劃這個平台發揮了香港電影的優勢，來自大灣區的新導演作品，可以為香港電影注入新的活力，香港電影也需要融入更大的平臺。」