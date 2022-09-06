金馬提名柯煒林演而優則導 替馮允謙新歌MV首次執導

Will演而優則導，拍攝完MV之後，馮允謙及其公司團隊得知Will在網上頻道執導過不少短片作品，他們看畢Will近期短片作品《致遊子》後也一致好評，決定把《給缺席的人唱首歌》的全新編曲版本《給缺席的人唱首歌「也與你的心靈同在」》的MV交由Will執導。

小野 擔任 MV 男主角

Will首次執導MV，夥拍導演及編劇朋友梁子瞳合導今次MV，更找來新加盟同公司的男演員盧鎮業（小野）擔任MV男主角，故事講述因為疫情措施限制出入境，小野無法飛往台北找他的女朋友，二人無奈分隔兩地，各自生活，唯有向着同一個天空許願，期待下次相見的一刻。Will說：「在疫情之下，增加遙距戀愛的難度，即使買好了機票、準備了相關的文件，但是總有很多控制不到的因素，阻礙見面。少了親身見面，令每段關係都產生了更多無法控制的暗湧。」

Will早前於網上頻道發佈短片《致遊子》都是與梁子瞳合導的，而當時小野則擔任短片的攝影師。今次《給缺席的人唱首歌「也與你的心靈同在」》的MV都是這個合作無間的班底，不過大家的身份都有些不同，而巧合地故事都是訴說着一種離愁別緒，Will說：「我覺得身處這個Pandemic時代，對離別、思念的感情都特別有共鳴，我希望可以拍攝一些貼近生活的故事， 跟大家一起分擔這種情緒。」今次MV有一半的劇情部份需要在台灣拍攝，而香港的拍攝團隊沒辦法前往台灣，所以只好靠身在台北的香港朋友幫忙，包括MV女主角張欣及台灣執行導演莊世圖，他們都是在台灣研讀戲劇及電影課程的香港人。港台遙距拍攝過程跟MV的情節很相似，對Will來說更是一大挑戰，大家通過視像通話即時溝通，調整演員情緒和場面調度。Will說：「我們有一日需要在Studio等待台灣的同事Send他們已經拍好的片段過來，讓小野看著片段對戲，再拍攝香港部分，盡量令演出及畫面風格統一。」

港台兩地拍攝增難度

MV男主角小野也是第一次遠距離跨地域跟對手對演戲，大感新鮮和有趣：「當台灣同事Roll機前，我和女主角張欣（Amber)會先對一次戲，捉緊當下的感覺，再分開拍攝。跟以往演出很不同的是，其實每一次演出，我都需要感受對手的即時反應，而作出調整。但是今次要對着一些已經拍攝好以及不段重複的片段來演戲，仍然覺得很有真實感，感覺像一個實時的視像拍攝，而且情緒亦有被對手的演繹觸動。」今次的拍攝團隊緣份很深，大家都是識於微時的同業，在不同的短片、電影、MV都有合作過。與Will是多年好朋友的小野，二人都是演員出身，亦曾涉足導演工作，早有默契。小野：「Will是一個很敏銳的導演，可能因為他演員的身份，很快就可以觀察到我的狀態，能準確地幫助演員投入和了解角色，使整個拍攝過程都非常順暢。」