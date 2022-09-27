金馬獎提名出爐！《智齒》獲14項提名成贏家 林家棟秋生張繼聰爭影帝

第59屆金馬獎公布入圍名單，香港有多部作品角逐獎項，包括︰《智齒》、《白日青春》、《燈火闌珊》、《窄路微塵》、《憂鬱之島》、《緣路山旮旯》及《黑牆》。《智齒》更以14項提名成為入圍大贏家。 角逐金馬影帝殊榮的有《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生、《窄路微塵》張繼聰、《罪後真相》張孝全及《一家子兒咕咕叫》游安順。入圍金馬影后的則有《智齒》劉雅瑟、《窄路微塵》袁澧林、《燈火闌珊》張艾嘉、《花路阿朱媽》洪慧芳及《咒》蔡亘晏，劉雅瑟可望繼香港電影金像獎後，囊括金馬影后。 另外，曾涉毒的柯震東，首部擔任導演的作品《黑的教育》獲得4項提名，而他亦有份入圍角逐最佳新導演。

出席金馬獎會「 殃及池魚」？ 不過，香港藝人要出席金馬獎的話就要三思了！事關香港影業協會早前向會員發信，表示地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而金馬獎舉行在即，呼籲會員謹慎處理，如欲參與則「務須三思，以免殃及池魚」。香港影業協會理事長洪祖星及後在電台節目中表示，類似的信件已經發了3年，是協會給予會員的「溫馨提示」，表明信件並不代表會員不要再跟台灣電影界合作。未知今屆獲得提名的各香港電影從業員，於11月19日頒獎禮舉行當晚會否到場出席。

第 59 屆金馬獎入圍名單︰ 【最佳男主角】 張繼聰《窄路微塵》

林家棟《智齒》

黃秋生《白日青春》

張孝全《罪後真相》

游安順《一家子兒咕咕叫》 【最佳女主角】 蔡亘晏《咒》

袁澧林《窄路微塵》

劉雅瑟《智齒》

張艾嘉《燈火闌珊》

洪慧芳《花路阿朱媽》 【最佳導演】 柯孟融《咒》

陳潔瑤《哈勇家》

張作驥《夏日天空的那匹紅馬》

鄭保瑞《智齒》

詹京霖《一家子兒咕咕叫》 【最佳男配角】 高英軒《咒》

李淳《智齒》

朱軒洋《黑的教育》

鄭東煥《花路阿朱媽》

胡智強《一家子兒咕咕叫》 【最佳女配角】 林詹珍妹《哈勇家》

余香凝《緣路山旮旯》

方郁婷《罪後真相》

楊麗音《一家子兒咕咕叫》

李夢苡樺《一家子兒咕咕叫》

【最佳攝影】 陳克勤《咒》

鄭兆強《智齒》

梁銘佳《白日青春》

蘇偉鍵《海鷗來過的房間》

姚宏易《我心我行》 【最佳剪輯】 柯孟融《咒》

黃懿齡《神人之家》

David RICHARDSON《智齒》

解孟儒、李蕙《黑的教育》

詹京霖、林雍益、陳珮盈《一家子兒咕咕叫》 【最佳造型設計】 董彥秀、儲榢逸《咒》

施筱柔、張甫丞《查無此心》

陳怡如《一家子兒咕咕叫》

樊仕清、陳有豐《素還真》

余家安、葉嘉茵《智齒》 【最佳美術設計】 麥國強、王慧茵《智齒》

陳若宇《咒》

張軼峰《一家子兒咕咕叫》

葉子瑋《查無此心》

林典右、曾豪銘、林芷蔚《素還真》 【最佳動作設計】 黃偉亮《智齒》

許芳宜《我心我行》

洪昰顥《查無此心》

廖嘉升、林奎協、莊人銘《素還真》

馮推守《芽籠》 【最佳視覺效果】 黃閔彬、謝孟成、盧冠松、李哲誠《咒》

林嘉樂、何文洛、刁璟瑋《智齒》

嚴振欽《黑的教育》

楊敏杰《燈火闌珊》 【最佳原創電影歌曲】 《為了妳》《九槍》

《烤火的房》《哈勇家》

《想知道你在想什麼》《我吃了那男孩一整年的早餐》

《在路上》《窄路微塵》

《永遠的所在》《流麻溝十五號》 【最佳原創電影音樂】 李銘杰《咒》

黃衍仁《窄路微塵》

川井憲次《智齒》

李哲藝、林強《我心我行》

許志遠《一家子兒咕咕叫》 【最佳原著劇本】 張喆崴、柯孟融《咒》

陳潔瑤、謝惠菁《哈勇家》

劉國瑞《白日青春》

何書銘、王欣茹《花路阿朱媽》

詹京霖《一家子兒咕咕叫》 【最佳改編劇本】 杜政哲《我吃了那男孩一整年的早餐》

歐健兒、岑君茜《智齒》 【最佳音效】 高偉晏、李銘杰、Richard HOCKS《咒》

Nopawat LIKITWONG《智齒 Limbo》

高偉晏、蔡篤易、鄭元凱《查無此心》

劉志強《海鷗來過的房間》

杜篤之、江宜真、陳煜杰《一家子兒咕咕叫》 【最佳劇情短片】 《看海》

《講話沒有在聽》

《大日子》

《話語》

《有羽毛的東西》