金馬獎2022｜張艾嘉憑《燈火闌珊》封后 盼繼續拍電影不言休

張艾嘉憑電影《燈火闌珊》以大熱姿態奪得金馬影后，這是她繼1981年《我的爺爺》和1986年《最愛》，相隔36年再獲頒發影后殊榮。她說︰「其實今天早上一個人走在酒店的馬路上，接到很多朋友的祝福，我突然感到如果未能得獎，很對不起大家。我今天都是隨緣，因為我覺得做演員就是要把戲演好，得不得獎有時候是運氣。我相信其他幾位演員都是非常捧的，非常感謝金馬獎，在我這個年紀給我新的鼓勵，非常開心，謝謝大家。」
愛與新導演合作
談到今次與新導演曾憲寧合作，張艾嘉坦言︰「我常常跟新導演合作。我很怕自己變成一個以為自己很會演戲，然後變得理所當然。有時候跟新導演合作，他們有些要求是你以前未做過的事情，所以我很喜歡跟新導演合作。我們的溝通都在拍攝之前，到現場的時候，我就是來服務導演的演員，所以每次跟新導演合作後，我們都會變成好朋友。」
她更表示，明年對她來說是個新開始：「明年我70歲了，對我來說是個新開始，我會繼續努力多拍幾部電影，貢獻給電影藝術。」而明年將會是第60屆金馬獎，是一個重要日子，她屆時將會再次出席，與大家一同慶祝。
監製讚張艾嘉不怕辛苦
監製陳心遙，在現場見證張艾嘉登上影后寶座的一刻，感受良多，他說：「在等待宣佈得獎者一刻，我突然回憶起：我們其中一個主要場景是既狹窄、空氣調節又不佳的舊工廈走廊；梳化、等埋位、拍攝都在那裡進行。有些工作人員都覺得悶熱不堪。張姐不單需要穿著厚重的秋冬裝，還要長時間拍攝，卻從沒說過半句怨言，非常專注將一場又一場戲，一個接一個鏡頭都拍足拍好。常常說拍電影，就是要『不怕辛苦』，但這四個字其實知易行難，我們從以身作則的張姐身上學到了，恭喜張艾嘉。實至名歸。」
導演曾憲寧也為張姐得獎而感到十分興奮，她說：「台上宣佈張姐得奬時我非常激動，很感激她答應參演《燈火闌珊》並在過程中的信任與提點。她作為女演員、編劇、導演一直創作數十載至今，仍不停堅持在演出及創作上創新，是同樣作為女導演的我一個很完美的榜樣。」