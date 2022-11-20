金馬獎2022｜張艾嘉憑《燈火闌珊》封后 盼繼續拍電影不言休

張艾嘉憑電影《燈火闌珊》以大熱姿態奪得金馬影后，這是她繼1981年《我的爺爺》和1986年《最愛》，相隔36年再獲頒發影后殊榮。她說︰「其實今天早上一個人走在酒店的馬路上，接到很多朋友的祝福，我突然感到如果未能得獎，很對不起大家。我今天都是隨緣，因為我覺得做演員就是要把戲演好，得不得獎有時候是運氣。我相信其他幾位演員都是非常捧的，非常感謝金馬獎，在我這個年紀給我新的鼓勵，非常開心，謝謝大家。」

愛與新導演合作 談到今次與新導演曾憲寧合作，張艾嘉坦言︰「我常常跟新導演合作。我很怕自己變成一個以為自己很會演戲，然後變得理所當然。有時候跟新導演合作，他們有些要求是你以前未做過的事情，所以我很喜歡跟新導演合作。我們的溝通都在拍攝之前，到現場的時候，我就是來服務導演的演員，所以每次跟新導演合作後，我們都會變成好朋友。」 她更表示，明年對她來說是個新開始：「明年我70歲了，對我來說是個新開始，我會繼續努力多拍幾部電影，貢獻給電影藝術。」而明年將會是第60屆金馬獎，是一個重要日子，她屆時將會再次出席，與大家一同慶祝。