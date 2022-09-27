金馬獎2022｜黃秋生入圍喜出望外 余香凝角逐女配多謝岑珈其

第59屆金馬獎將於11月19日舉行，今日公布入圍名單，多部香港作品獲得提名，其中《智齒》共有最多的14項提名，林家棟與劉雅瑟有望憑此片成為金馬影帝及影后。

秋生憑《白日青春》角逐金馬影帝，此片同時獲「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳新演員」及「最佳攝影」共6項提名。秋生表示：「其實大家都知道我近年嘅情況啦！當然可以入圍金馬，緊係非常之高興啦！但你問我感想呢？我真係唔敢想㗎其實。所以有啲喜出望外囉！我睇到嘅對手都好強，大家都係……呀唔係大家都係，係我啫，我平常心啦！有得參與，有得玩呢個遊戲，侵埋我玩嘅，我當然非常之開心啦！對於我嚟講係一個bonus。多謝大家嘅支持，同埋好多謝工作團隊、導演、燈光、攝影，大家工作時都非常愉快，希望我可以同大家一齊分享呢份快樂。」

張繼聰憑《窄路微塵》首度角逐金馬影帝，他表示︰「入咗圍已經係一個肯定，好滿足。」