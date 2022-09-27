金馬獎2022｜黃秋生入圍喜出望外 余香凝角逐女配多謝岑珈其

第59屆金馬獎將於11月19日舉行，今日公布入圍名單，多部香港作品獲得提名，其中《智齒》共有最多的14項提名，林家棟與劉雅瑟有望憑此片成為金馬影帝及影后。
秋生憑《白日青春》角逐金馬影帝，此片同時獲「最佳劇情片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳新演員」及「最佳攝影」共6項提名。秋生表示：「其實大家都知道我近年嘅情況啦！當然可以入圍金馬，緊係非常之高興啦！但你問我感想呢？我真係唔敢想㗎其實。所以有啲喜出望外囉！我睇到嘅對手都好強，大家都係……呀唔係大家都係，係我啫，我平常心啦！有得參與，有得玩呢個遊戲，侵埋我玩嘅，我當然非常之開心啦！對於我嚟講係一個bonus。多謝大家嘅支持，同埋好多謝工作團隊、導演、燈光、攝影，大家工作時都非常愉快，希望我可以同大家一齊分享呢份快樂。」
張繼聰憑《窄路微塵》首度角逐金馬影帝，他表示︰「入咗圍已經係一個肯定，好滿足。」
袁澧林同前輩爭獎
「文青女神」袁澧林憑《窄路微塵》角逐金馬影后，與前輩張艾嘉、金像獎影后劉雅瑟等一齊爭獎。她說︰「多謝導演林森、監製和製作團隊！無比激動，但開心完會繼續做好份內事！」
張艾嘉：完全沒有想到
憑《燈火闌珊》角逐影后的張艾嘉，繼2017年的《相親相愛》再度入圍，相隔5年再次有機會爭奪最佳女主角殊榮，今次亦是她第10次入圍金馬爭獎。過去曾經憑《我的爺爺》及《最愛》登上金馬影后寶座的她表示十分驚訝：「完全沒有想到！」
余香凝開心獲得肯定
余香凝憑《緣路山旮旯》角逐女配角，她對入圍感到開心︰「好感恩得到呢個肯定，好多謝咁多位評委鍾意呢部電影、鍾意呢個角色，我都要好多謝岑珈其，如果冇呢個對手，都唔會有『咩姐』」其後她在ig分享與朋友飲紅酒慶祝入圍的限時動態。
巴基斯坦裔演員角逐金馬獎
《白日青春》導演劉國瑞對作品獲6項提名感到興奮，他說︰「尤其感恩巴基斯坦裔的林諾(Sahal Zaman)可以在這個華語影壇盛事入圍最佳新演員。我要感謝Petra Films、Golden Scene對我的支持，也要感謝我的監製Vinod Sekhar、鄭保瑞、曾麗芬和任硯聰的信任，讓我可以完成這部電影。《白日青春》是一部關於香港，也關於難民的電影，作為一個住在香港的馬來西亞導演，我希望這部電影可以讓大家更了解香港，也更了解難民。感謝金馬獎給我這個機會，謝謝！」