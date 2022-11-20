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娛樂
2022-11-20 12:44:34

金馬獎2022｜黃秋生全票通過封影帝《智齒》劉雅瑟一票之差敗給張艾嘉

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首奪金馬影帝的黃秋生與《白日青春》小演員林諾。

首奪金馬影帝的黃秋生與《白日青春》小演員林諾。

59屆金馬獎昨晚(19)已圓滿結束，所有獎項已塵埃落定。據台灣媒體報道，金馬執委會執行長聞天祥表示，今年評審會議僅花5.5小時討論已在各獎項上取得共識，創下金馬史上最快紀錄，多個項名皆獲17位評審全票通過，包括男主角黃秋生、新演員胡智強、最佳攝影、最佳改編劇本等獎項，是史上最多一屆。而今年共有7個獎項，得獎者取得票數僅以一票之差勝出，亦是金馬史上最多的狀況。

《智齒》在14項提名中獲得4 個獎，主要由幕後人員出席頒獎禮。 《智齒》劉雅瑟以一票之差敗給張艾嘉，失落金馬影后獎。

《智齒》3大獎項輸一票

由鄭保瑞執導、林家棟和劉雅瑟主演的《智齒》，在14項提名中奪得最佳攝影、改編劇本、視覺效果、美術設計4項技術獎，原來在最佳劇情片、導演獎和最佳女主角獎，《智齒》均僅以一票之差落敗，劉雅瑟僅以一票之差敗給三度封后、《燈火闌珊》的張艾嘉；最佳導演獎方面，《哈勇家》陳潔瑤在有限的資源，能以準確的觀察力，自然地呈現情感，從選角到演員調度盡見導演功力，以一票之差勝過鄭保瑞；而最佳劇情片之爭，評審團認為《咒》、《智齒》在類型片上較突出；《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》在人文或作者風格上相當有特色；《白日青春》在議題與手法上超乎成熟的展現，最後《智齒》不敵《一家子兒咕咕叫》。

張艾嘉憑《燈火闌珊》三度封后。 黃衍仁憑《窄路微塵》獲最佳原創電影音樂。 劉國瑞憑《白日青春》奪最佳新導演和最佳原著劇本。 黃衍仁《窄路微塵》奪獎，女主角袁澧林感動到眼濕濕。

黃秋生張艾嘉勝在「鬆」

《白日青春》的黃秋生對面奪獎呼聲甚高的張孝全，則以全數通過下首次封帝。評審認為黃秋生與張艾嘉都是勝出在「鬆」，展現舉重若輕的功力。最佳新導演則是《白日青春》劉國瑞、《黑的教育》柯震東、《海鷗來過的房間》孔慶輝三者之爭。劉國瑞勝出的主因是他親自撰寫的劇本，架構的完整相當突出，更能成功融和職業演員與素人演員的調和，有限的預算下，完成動作場面和大量夜戲，呈現出角色劇烈抉擇與變化。

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