金馬獎2022｜黃秋生全票通過封影帝《智齒》劉雅瑟一票之差敗給張艾嘉

第59屆金馬獎昨晚(19日)已圓滿結束，所有獎項已塵埃落定。據台灣媒體報道，金馬執委會執行長聞天祥表示，今年評審會議僅花5.5小時討論已在各獎項上取得共識，創下金馬史上最快紀錄，多個項名皆獲17位評審全票通過，包括男主角黃秋生、新演員胡智強、最佳攝影、最佳改編劇本等獎項，是史上最多一屆。而今年共有7個獎項，得獎者取得票數僅以一票之差勝出，亦是金馬史上最多的狀況。

《智齒》3大獎項 輸一票 由鄭保瑞執導、林家棟和劉雅瑟主演的《智齒》，在14項提名中奪得最佳攝影、改編劇本、視覺效果、美術設計4項技術獎，原來在最佳劇情片、導演獎和最佳女主角獎，《智齒》均僅以一票之差落敗，劉雅瑟僅以一票之差敗給三度封后、《燈火闌珊》的張艾嘉；最佳導演獎方面，《哈勇家》陳潔瑤在有限的資源，能以準確的觀察力，自然地呈現情感，從選角到演員調度盡見導演功力，以一票之差勝過鄭保瑞；而最佳劇情片之爭，評審團認為《咒》、《智齒》在類型片上較突出；《哈勇家》、《一家子兒咕咕叫》在人文或作者風格上相當有特色；《白日青春》在議題與手法上超乎成熟的展現，最後《智齒》不敵《一家子兒咕咕叫》。