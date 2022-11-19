金馬獎2022｜黃秋生首度稱帝 張艾嘉三度封后

第59屆金馬獎今晚(19日)舉行，黃秋生憑《白日青春》奪得最佳男主角；至於曾兩奪金馬獎最佳女主角的張艾嘉，則憑《燈火闌珊》相隔36年再次登上影后寶座。 黃秋生曾三奪金馬獎最佳男配角(《想飛》、《無間道》及《頭文字D》)，今次憑《白日青春》入圍，與《窄路微塵》的張繼聰、《智齒》的林家棟、《罪後真相》的張孝全，以及《一家子兒咕咕叫》的游安順爭奪最佳男主角。當負責頒獎的賈靜雯宣布賽果後，秋生邀請《白》片的巴基斯坦裔小演員林諾上台分享喜悅。

秋生感嘆等待影帝多年 兩人上台後，林諾竟不禁落淚，就連秋生也不禁哽咽起來，之後秋生表示：「我老實說，沒想過，我剛一直在猜誰得獎，技巧就是觀察攝影機，但這個獎我就猜錯了，我沒有準備感言。我記得很早之前，帶著空的行李箱到台灣，媽媽問我為啥，我說我買書，就被她吐槽真的買『輸』，這次我提的是滿的行李箱，但應該還是有位置把獎盃放進去。」對於首奪金馬影帝，他感嘆說：「我等這金馬男主角好多年，我已經得到了，但是我媽媽不在了。」他不忘感謝導演劉國瑞：「好像新導演對我來說，比較可以帶給我好運，我以後都找新導演就好。」

張艾嘉第三次登影后寶座 曾經憑《我的爺爺》(1981年)和《最愛》(1986年)獲頒金馬獎最佳女主角的張艾嘉，今次主演《燈火闌珊》入圍，與《咒》的蔡亘晏、《窄路微塵》的袁澧林、《智齒》的劉雅瑟，以及《花路阿朱媽》的洪慧芳角逐影后，結果她相隔36年再次高舉金馬獎最佳女主角獎座，她致謝詞時亦不禁喜極而泣。