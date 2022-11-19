金馬獎2022｜黃秋生首度稱帝 張艾嘉三度封后

第59屆金馬獎今晚(19日)舉行，黃秋生憑《白日青春》奪得最佳男主角；至於曾兩奪金馬獎最佳女主角的張艾嘉，則憑《燈火闌珊》相隔36年再次登上影后寶座。
黃秋生曾三奪金馬獎最佳男配角(《想飛》、《無間道》及《頭文字D》)，今次憑《白日青春》入圍，與《窄路微塵》的張繼聰、《智齒》的林家棟、《罪後真相》的張孝全，以及《一家子兒咕咕叫》的游安順爭奪最佳男主角。當負責頒獎的賈靜雯宣布賽果後，秋生邀請《白》片的巴基斯坦裔小演員林諾上台分享喜悅。
秋生感嘆等待影帝多年
兩人上台後，林諾竟不禁落淚，就連秋生也不禁哽咽起來，之後秋生表示：「我老實說，沒想過，我剛一直在猜誰得獎，技巧就是觀察攝影機，但這個獎我就猜錯了，我沒有準備感言。我記得很早之前，帶著空的行李箱到台灣，媽媽問我為啥，我說我買書，就被她吐槽真的買『輸』，這次我提的是滿的行李箱，但應該還是有位置把獎盃放進去。」對於首奪金馬影帝，他感嘆說：「我等這金馬男主角好多年，我已經得到了，但是我媽媽不在了。」他不忘感謝導演劉國瑞：「好像新導演對我來說，比較可以帶給我好運，我以後都找新導演就好。」
張艾嘉第三次登影后寶座
曾經憑《我的爺爺》(1981年)和《最愛》(1986年)獲頒金馬獎最佳女主角的張艾嘉，今次主演《燈火闌珊》入圍，與《咒》的蔡亘晏、《窄路微塵》的袁澧林、《智齒》的劉雅瑟，以及《花路阿朱媽》的洪慧芳角逐影后，結果她相隔36年再次高舉金馬獎最佳女主角獎座，她致謝詞時亦不禁喜極而泣。
擔心電影被小熒幕取代
張艾嘉致詞時表示：「其實這幾年我真的喜歡坐在下面看大家得獎，所以一時間真的不知說甚麼好。《燈火闌珊》這部戲是一個香港的女導演首部劇情片，我非常喜歡這個題材，因為我們講的是消失跟轉變，霓虹燈曾經是香港最燦爛的一個標誌，可是它被LED取代了，我心中感到很感嘆，我真的是很怕電影會被小熒幕取代。我希望電影永遠永遠的存在。」她感謝導演及工作人員之餘，亦表示將這個獎獻給母親，「我很想把這個獎，獻給我媽媽，我母親95歲了，她現在還是一個很美麗的女人，她年青的時候都曾經有過一個做演員的夢，可是當時的環境真的是不允許，所以她把這份工作留給了我。我非常的感謝她，也謝謝評審委員，謝謝金馬獎，我會繼續努力的。」