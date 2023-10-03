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娛樂
2023-10-03 20:04:06

金馬獎2023｜余香凝角逐影后三母女攬住喊︰人生最開心moment

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余香凝聽到自己入圍角逐金馬影后時，喜極而泣。

台灣金馬獎舉行至第60屆，頒獎禮將於1125日在台北國父紀念館舉行，大會今日公布入圍名單最佳女主角方面，兩位來自香港的代表余香凝(Jennifer)和鍾雪瑩，分別憑《白日之下》和《填詞L》，越級挑戰《本日公休》的陸小芬、《菠蘿，鳳梨》的胡《小曉》林品彤

 

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去年首次入圍金馬獎角逐最佳女配角的Jennifer，今年再下一城，憑《白日之下》記者曉琪一角首度獲提名金馬最佳女主角。Jennifer一直留守電視前，觀看網上直播入圍名單記者會，一聽到自己名字時候，Jennifer都忍不住流淚大叫。她在IG分享當刻的片段，見到Jennifer攬住囡囡爆喊，在旁的余母錫她的面珠及一齊擁抱。

Jennifer說︰「好開心，個人到而家都仲未平復，因為坐緊月，第一年可以坐定定喺電視旁睇金馬獎入圍名單直播。媽媽在我左邊，囡囡在我右邊，其實囡囡唔知發生咩事，但突然見到我哋好激動，媽咪錫我塊臉，佢又走過嚟錫我塊臉，我覺得呢刻係我人生十大最驚喜、開心的瞬間，加上有媽咪同囡囡同我一齊分享。亦都好開心保怡哥、Rachel、美術指導、造型設計等可以入圍，因為我真係極之喜愛這齣戲，雖然部戲喺香港未上映，但都希望可以藉今次入圍帶動大家入場及關注，了解下呢齣戲究竟想表達甚麼、留意緊甚麼事，係一個需要大眾關注嘅社會議題。雖然我知道坐月唔可以喊，但真係忍唔住激動到喊，我會努力坐月、積極修身，希望11月出席金馬獎時靚點，不會太肥同太腫。」

余香凝憑《白日之下》角逐 金馬影后。

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