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娛樂
2023-11-25 19:41:53

金馬獎2023｜卓亦謙憑《年少日記》奪最佳新導演

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金馬獎2023｜卓亦謙憑《年少日記》奪最佳新導演

卓亦謙憑《年少日記》奪最佳新導演

第60屆金馬獎頒獎典禮今晚在台灣舉行，林志玲擔任頒獎嘉賓，聯同日本名導北野武一同頒發最佳新導演，北野武登場時搞笑地自我介紹是AKIRA，被林志玲大讚可愛。

至於最佳新導演，結果由香港導演卓亦謙憑電影《年少日記》勝出，他與同片小演員黃梓樂一同分享喜悅。卓亦謙當得知奪獎時表現興奮，不過落台是差點絆倒，好彩有驚無險。卓亦謙從北野武手上接過獎項後，除多謝北野武之外，他亦多謝啟發他創作這劇本的亡友，「我知道自己永遠無法回到他離去的那個晚上，去擁抱他，但是我希望，這個電影會讓留下來的人互相擁抱。」他亦逐一答謝片中向合作演員、家人及女友，他表示，拍這套電影時陷入抑鬱，「係我女朋友，多謝你的愛、你的美麗靈魂，帶我走出黑暗，我愛你。」

金馬獎獲5項提名

《年少日記》殺入金馬獎共五項提名，包括有「最佳原著劇本 — 卓亦謙」、「最佳剪輯 — 陳曉進、卓亦謙」、「最佳新導演 — 卓亦謙」、「最佳男配角 — 黃梓樂」及「最佳劇情長片」，昨日已先拔頭籌奪得「觀眾票選最佳影片」。卓亦謙在在紅地氈毯時，被主持人問道，有甚麼說話想告訴天上的朋友，卓亦謙表示，「我希望話俾佢聽：多謝你當時嘅信任，我而家有繼續寫劇本同埋拍電影，希望佢睇到。

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