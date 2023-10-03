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娛樂
2023-10-03 20:21:05

金馬獎2023｜林保怡入行逾30年 憑《白日之下》獲男配提名

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《白日之下》於第60屆台灣金馬獎獲得5項提名。

電影《白日之下》以記者工作為題材，未上映已迎來多項提名，於第60屆台灣金馬獎獲得「最佳女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳美術設計」及「最佳造型設計」。此片由爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡(Bowie)、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文等參與演出。

入行超過30年的Bowie，就迎來演藝生涯首個電影獎項提名，他憑戲中飾演殘疾院舍舍監一角，入圍今屆金馬獎最佳男配角，Bowie難掩興奮心情，他直言：「今次入圍金馬獎當然開心，又演了這麼多年戲，雖然未得獎但都得到一啲認同。其實自己最近忙於運動、跑步，一直保持好體態，仲有實行斷食方法168中。而電影方面就會遲啲再拍戲，其實之前已經拍落四部戲，希望可以快啲面世。《白日之下》會在11月初上映，希望大家支持我們的創作，戲中除我以外，我覺得John哥姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人都一樣好，所以今次獲提名有點意外，因為我們戲中的對手都很強，覺得大家的演技相當好，多謝大家。」

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林保怡於《白日之下》飾演殘疾院舍舍監一角。

另外，戲中飾演院舍院友的梁雍婷，就獲提名最佳女配角，Rachel心情亦都非常激動，期待與劇組飛到台灣出席頒獎典禮及食鐵路便當，她說：「首先多謝金馬獎評審嘅肯定，特別想多謝監製爾冬陞、導演簡君晋、編劇Iris同阿楓、《白日之下》所有演員及幕後整個團隊一齊共同創作咗一套別具意義嘅電影，希望到時公映觀眾會入場支持。特別想多謝飾演小明嘅周漢寧，多謝佢喺拍攝過程中同我一齊行呢段旅程。最後再一次恭喜Jennifer、保怡、Albert、陳巧倩、謝靄琳。期待去台灣食素鐵路便當！」

梁雍婷於戲中飾演院舍院友。

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