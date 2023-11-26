金馬獎2023｜林青霞封「永遠的東方不敗」獲李安頒終身成就獎 （附完整得獎名單）

第60屆金馬獎周六晚舉行頒獎典禮，息影20年的林青霞，獲頒終身成就獎，更被形容「永遠的東方不敗」，氣勢依舊。
林青霞在1973年以瓊瑤電影《窗外》加入影壇，當時她年僅19歲，直至80年代，林青霞把重心移到香港發展，在香港影壇創下佳績，其飾演的「東方不敗」是最具代表性的電影角色。今次獲獎，大會回顧她的代表作，更拍下短片，搞笑地模仿「東方不敗」的經典一幕來煮餃子。69歲林青霞今次獲李安頒發終身成就獎，全場站立報以熱烈掌聲，林青霞見狀即叫大家「請坐」，她又表示，能在生養她的地方獲獎意義重大，要把獎獻給土地上的兄弟姐妹。
第60屆金馬獎完整得獎名單：
最佳劇情片 石門
最佳導演 蕭雅全／老狐狸
最佳男主角 吳慷仁／富都青年
最佳女主角 林品彤／小曉
最佳男配角
陳慕義／老狐狸
最佳女配角
方志友／本日公休
終身成就獎
陳坤厚、林青霞
最佳新導演
卓亦謙／年少日記
最佳紀錄片
青春（春）
最佳原創電影音樂
侯志堅／老狐狸
最佳原創電影歌曲
同款（詞：吳念真／曲：陳建騏／唱：洪佩瑜）／本日公休
最佳紀錄短片
備忘錄
最佳劇情短片
直到我看見彼岸
年度台灣傑出電影工作者
林仕肯
最佳剪輯獎
廖慶松、大塚龍治／石門
最佳攝影
余靜萍／（真）新的一天
最佳改編劇本
吳瑾蓉、程偉豪／關於我和鬼變成家人的那件事
最佳原著劇本
孫杰／大山來了
最佳造型設計
王誌成、高仙齡／老狐狸
最佳美術設計
黃美清、涂碩峯／疫起
最佳音效
杜篤之、吳書瑤、陳冠廷／五月雪
最佳視覺效果
嚴振欽／疫起
最佳動作設計
洪昰顥／周處除三害
最佳新演員
謝咏欣／但願人長久
最佳動畫片
八戒
最佳動畫短片
夏夢迴