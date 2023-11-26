金馬獎2023｜林青霞封「永遠的東方不敗」獲李安頒終身成就獎 （附完整得獎名單）

林青霞在1973年以瓊瑤電影《窗外》加入影壇，當時她年僅19歲，直至80年代，林青霞把重心移到香港發展，在香港影壇創下佳績，其飾演的「東方不敗」是最具代表性的電影角色。今次獲獎，大會回顧她的代表作，更拍下短片，搞笑地模仿「東方不敗」的經典一幕來煮餃子。69歲林青霞今次獲李安頒發終身成就獎，全場站立報以熱烈掌聲，林青霞見狀即叫大家「請坐」，她又表示，能在生養她的地方獲獎意義重大，要把獎獻給土地上的兄弟姐妹。