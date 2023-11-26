熱門搜尋:
金馬獎2023 卓亦謙 叱咤2023 朗然 尹光 柯文哲 MIRROR YOHO WEST 吳欣盈 床蝨 區議會選舉2023 年少日記 白日之下 騙案 流感 大閘蟹2023 政府工 以巴衝突 NOVO LAND 好去處 網上熱話 香港夜繽紛 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 樓市 日本旅遊 恒生指數 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-26 18:19:36

金馬獎2023｜《石門》奪大獎 大陸民表現兩極︰只有挖苦才會獲獎

分享：

《石門》在金馬獎獲「最佳劇情片」及「最佳剪輯獎」。

60屆金馬獎昨日在台北國父紀念館舉，雖然中國大陸仍然封殺金馬獎，但入圍名單仍可見不少大陸導演及電影報名角逐項，獲獎的電影包括有「最佳劇情片」及「最佳剪輯獎」《石門》、「最佳紀錄片」《青春(春)》、「最佳紀錄短片」《備忘錄》、「最佳原著劇本」《大山來了》。

大陸網民對有大陸作品得獎表現兩極，由於部份電影題材涉及新冠疫情，有網民直言「內地是看不到的」，「好奇我們這邊官方會怎麼對待這部片，繼續冷處理？更進一步打壓？還是允許上映？」並認為有大陸有的是人才，但必需要跳到其他地方才會發光發亮。

黃驥（右）和大塚龍治夫婦合導作《石門》奪下最佳劇情片。

《石門》劇情概述

奪得「最佳劇情片」及「最佳剪輯獎」的《石門》，由黃驥、大塚龍治兩夫婦執導。《石門》是他們繼《雞蛋與石頭》、《笨鳥》前兩部作品之後，所推出的女性「成長三部曲」終章，電影由姚紅貴主演。

在片中姚紅貴飾演大學生「林森」，修讀空姐課程，卻發現自己意外懷孕；同時化名「小雨」，瞞著家人兼職賺錢，希望能幫到經營診所的媽媽；發現懷孕後，男友不願負責，因此她只能以「銀芳」的身分，把孩子生下來折換金錢還債。直到她懷孕快十個月，即將臨盆，春節已臨近時卻疫情爆發，而這段代母以肚裡孩子還債的荒謬過程，卻有著更異想不到的發展

 

姚紅貴飾演大學生「林森」。

網民︰嘲諷大陸才獲獎？

整部電影花了10個月拍攝，導演坦言希望可以藉忘表現出不同孕期階段對主角的生理、心理的影響。據知電影從2019年的夏天開拍到2020年的春天，因此也紀錄了大陸疫情的初期的情況。

由於電影內容並非中國的主旋律，既不是愛國，也不是說好中國故事的類別，因此《石門》對部份網民來說並不是他們的口味，更留言謂︰「只有挖苦嘲諷中國大陸的電影，才能在台灣省和國外獲獎」、「感覺影片質量一般般，很多情節根本不通情理」、「情節沉悶，細節拖拖拉拉，獲獎就是就因為嘲諷大陸？」

值得一提的是，《石門》是中國劇情片，但以日本片身份報名《金馬獎》。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受