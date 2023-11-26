金馬獎2023｜《石門》奪大獎 大陸民表現兩極︰只有挖苦才會獲獎

第60屆金馬獎昨日在台北國父紀念館舉行，雖然中國大陸仍然封殺金馬獎，但入圍名單仍可見不少大陸導演及電影報名角逐項，獲獎的電影包括有「最佳劇情片」及「最佳剪輯獎」《石門》、「最佳紀錄片」《青春(春)》、「最佳紀錄短片」《備忘錄》、「最佳原著劇本」《大山來了》。 大陸網民對有大陸作品得獎表現兩極，由於部份電影題材涉及新冠疫情，有網民直言「內地是看不到的」，「好奇我們這邊官方會怎麼對待這部片，繼續冷處理？更進一步打壓？還是允許上映？」並認為有大陸有的是人才，但必需要跳到其他地方才會發光發亮。

《石門》劇情概述 奪得「最佳劇情片」及「最佳剪輯獎」的《石門》，由黃驥、大塚龍治兩夫婦執導。《石門》是他們繼《雞蛋與石頭》、《笨鳥》前兩部作品之後，所推出的女性「成長三部曲」終章，電影由姚紅貴主演。 在片中姚紅貴飾演大學生「林森」，修讀空姐課程，卻發現自己意外懷孕；同時化名「小雨」，瞞著家人兼職賺錢，希望能幫到經營診所的媽媽；發現懷孕後，男友不願負責，因此她只能以「銀芳」的身分，把孩子生下來折換金錢還債。直到她懷孕快十個月，即將臨盆，春節已臨近時卻疫情爆發，而這段代母以肚裡孩子還債的荒謬過程，卻有著更異想不到的發展。