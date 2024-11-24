金馬獎2024｜出爐影后鍾雪瑩 慶功宴上稱：不相信會獲獎

《第61屆金馬獎頒獎典禮》昨晚間圓滿落幕，29歲的鍾雪瑩力戰兩大影后，擊敗大熱的張艾嘉，和出名好演技的吳君如，金馬封后。鍾雪瑩在比賽完畢後，換過影后戰衣，即趕到慶功宴接受台灣媒體訪問，談到獲獎時感受，她說，「當宣布那一刻，自己驚訝到露出『吓』的表情，在後台受訪時仍不相信自己獲獎，所以忍不住落淚。」

問鍾雪瑩有沒有想合作的台灣電影人，她說：「自己性格較害羞，不知道怎麼開口，其實有很多想合作的對象。」她又指，參加今次《金馬獎》見到許多偶像，但不敢上前打招呼，而今天最激動，是在紅氈看到主持人王渝萱，「今天最高興是王渝萱問我問題，我們兩個都很high，談得非常開心，希望未來有機會跟她在電影裡面合作。」至於會把《金馬獎》座放在那裡，鍾雪瑩稱會放在床頭，又表示，「會先在台灣休息一陣子，再回香港繼續工作。」