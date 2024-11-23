金馬獎2024｜吳君如許光漢台上錫錫全場起鬨 開場被主持搞到黑晒面

「第61屆金馬獎頒獎典禮」今晚在台北流行音樂中心舉行，由曾獲兩屆金馬獎最佳男配角獎的劉冠廷主持。今年有不少香港演員、導演、製作人獲提名，其中吳君如相隔21年再角逐金馬獎成為焦點。

在開幕禮上，劉冠廷介紹吳君如時，表示很開心可以在多年後見到對方再度亮相金馬獎，「如果吳君如有參演《角頭》，應該就沒有人夠洪興十三妹打！」此時見到君如在台下送出飛吻，接著劉冠廷說︰「不對！我們根本就沒見過，但是我小時候常常看你的電影。」此時君如即時大晒影后級演技，原來心花怒放的她頓時黑面。

其後君如換上另一套晚裝，上台與許光漢一同頒發最佳原著劇本、最佳改編劇本。君如在台上先扮作忘記對白，表示自己記不住台詞，並稱因為見到許光漢有種談戀愛的感覺，更即場邀請對方去看下周在台上映的《我談的那場戀愛》。

之後君如又突然提起《白雪公主》的故事，「你知道白雪公主最後怎麼醒過來的嗎？」許光漢回：「是親一下嗎？」之後二人竟然在台扮借位「激吻」。

君如再說︰「白雪公主終於醒過來了，你知道這個獎為什麼重要？因為劇本爛根本演不下去。」令全場爆笑。之後他們還入戲地互叫老公、老婆，君如望住許光漢更直喊「想談戀愛了」，之後兩人宣布及頒發最佳原著劇本、最佳改編劇本。