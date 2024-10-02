金馬獎2024｜吳慷仁露械冇回報 游學修憑《看我今天怎麼說》越級爭影帝

第61屆金馬獎安排11月23日於台北流行音樂中心舉行，大會今日公布入圍名單，以陳柏霖、張榕容、王淨主演的《鬼才之道》最威水，共獲最多的11項提名，不過為18禁電影《破浪男女》露出生殖器的吳慷仁卻沒有入圍，反而游學修卻憑港片《看我今天怎麼說》首度角逐金馬影帝，跟《餘燼》的張震、《春行》的喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD及《漂亮朋友》張志勇爭奪最佳男主角。

游學修 ：多謝金馬獎 對於入圍金馬獎最佳男主角，游學修分享興奮心情：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵，多謝黃修平，他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聾人社群和文化，說一個讓世界看見的故事。」吳慷仁上屆憑《富都青年》奪得金馬影帝，日前他公布加盟內地經理人公司備受爭議，結果最後未能靠《破浪男女》入圍今屆金馬獎。 另外，《鬼才之道》獲11項提名，爭奪最佳劇情片、最佳導演及最佳女配角等，先聲奪人。