金馬獎2024｜吳慷仁露械冇回報 游學修憑《看我今天怎麼說》越級爭影帝

第61屆金馬獎安排11月23日於台北流行音樂中心舉行，大會今日公布入圍名單，以陳柏霖、張榕容、王淨主演的《鬼才之道》最威水，共獲最多的11項提名，不過為18禁電影《破浪男女》露出生殖器的吳慷仁卻沒有入圍，反而游學修卻憑港片《看我今天怎麼說》首度角逐金馬影帝，跟《餘燼》的張震、《春行》的喜翔、《白衣蒼狗》的Wanlop RUNGKUMJAD及《漂亮朋友》張志勇爭奪最佳男主角。
游學修：多謝金馬獎
對於入圍金馬獎最佳男主角，游學修分享興奮心情：「多謝金馬獎，給了我前所未有的支持和鼓勵，多謝黃修平，他一次又一次給我機會讓我被看見，最重要是希望這部電影可以讓更多人接觸到聾人社群和文化，說一個讓世界看見的故事。」吳慷仁上屆憑《富都青年》奪得金馬影帝，日前他公布加盟內地經理人公司備受爭議，結果最後未能靠《破浪男女》入圍今屆金馬獎。 另外，《鬼才之道》獲11項提名，爭奪最佳劇情片、最佳導演及最佳女配角等，先聲奪人。
金馬61入圍名單︰
【最佳劇情片】
《從今以後》
《默視錄》
《鬼才之道》
《一部未完成的電影》
《漂亮朋友》
【最佳紀錄片】
《由島至島》
《雪水消融的季節》
《XiXi》
《種土》
《青春（苦）》
【最佳劇情短片】
《燃夜》
《九月的四個星期天》
《A面：我的一天》
《囚犬》
《金魚缸小姐》
【最佳紀錄短片】
《哦瑪》
《野生之路》
《顏色擷取樣本》
《慧童》
《鄒幸彤－獄中信》
【最佳動畫短片】
《加減乘》
《化》
《房間裡的你》
《死囡仔》
《喵十一》
【最佳導演】
楊曜愷《 從今以後》
楊修華《默視錄》
徐漢強《鬼才之道》
婁燁《一部未完成的電影》
耿軍《漂亮朋友》
【最佳男主角】
喜翔《春行》
張震《餘燼》
游學修《看我今天怎麼說》
Wanlop RUNGKUMJAD 《白衣蒼狗》
張志勇《漂亮朋友》
【最佳女主角】
區嘉雯《從今以後》
夏于喬《小雁與吳愛麗》
鍾雪瑩《看我今天怎麼說》
張艾嘉《女兒的女兒》
吳君如《我談的那場戀愛》
【最佳男配角】
李康生《默視錄》
莫子儀《餘燼》
曾國城《小雁與吳愛麗》
春風（洪瑜鴻）《白衣蒼狗》
施名帥《角頭－大橋頭》
【最佳女配角】
張榕容《鬼才之道》
曾沛慈《BIG》
楊貴媚《小雁與吳愛麗》
陸弈靜《 白衣蒼狗》
劉奕兒《女兒的女兒》
【最佳新導演】
邱陽《空房間裡的女人》
彭紫惠、王品文《春行》
葉星宇《三個羯子》
曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》
何妙祺《我談的那場戀愛》
【最佳新演員】
余艾洱《空房間裡的女人》
鄭又菲《BIG》
湯詠絮《莎莉》
林政勳《 優雅的相遇》
梁湘華《破浪男女》
【最佳原著劇本】
楊修華《默視錄》
徐漢強、蔡坤霖《鬼才之道》
林書宇《小雁與吳愛麗 》
黃熙《女兒的女兒》
耿軍《漂亮朋友》