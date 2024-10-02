金馬獎2024｜張艾嘉與吳君如拗手瓜 鍾雪瑩再度角逐影后

金馬入圍角逐影后的有3個香港人，包括吳君如、鍾雪瑩及區嘉雯。

第61屆金馬獎安排11月23日於台北流行音樂中心舉行，大會今日公布入圍名單，以陳柏霖、張榕容、王淨主演的《鬼才之道》最威水，共獲最多的11項提名。最佳女主角則由區嘉雯《從今以後》、夏于喬《小雁與吳愛麗》、鍾雪瑩《看我今天怎麼說》、張艾嘉《女兒的女兒》、吳君如《我談的那場戀愛》角逐。夏于喬過去以綜藝節目主持人拿過金鐘，去年曾以戲劇入圍金鐘，今年第一次提名金馬獎。

金馬執委會執行長聞天祥指今屆影后是競爭最激烈的一年，他更大讚張艾嘉及吳君如在遵中的表現。聞天祥同時提及今屆影后遺珠包括劉主平、王淨、葉童、項婕如、楊貴媚等，並指最大遺珠是《破浪男女》的劉主平，在情欲戲的掌控受到不少評審讚賞，隔空為她打氣並謂︰「請加油」。

張艾嘉三次榮獲金馬獎最佳女主角，吳君如則於2003年憑《金雞》獲頒金馬影后。鍾雪瑩已兩度入圍角逐金馬影后，去年憑《填詞L》角逐，但最後空手而回。區嘉雯於2019年憑《叔．叔》角逐金馬女配角，今次首度獲提名金馬影后。