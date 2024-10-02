金馬獎2024｜張艾嘉與吳君如拗手瓜 鍾雪瑩再度角逐影后

第61屆金馬獎安排11月23日於台北流行音樂中心舉行，大會今日公布入圍名單，以陳柏霖、張榕容、王淨主演的《鬼才之道》最威水，共獲最多的11項提名。最佳女主角則由區嘉雯《從今以後》、夏于喬《小雁與吳愛麗》、鍾雪瑩《看我今天怎麼說》、張艾嘉《女兒的女兒》、吳君如《我談的那場戀愛》角逐。夏于喬過去以綜藝節目主持人拿過金鐘，去年曾以戲劇入圍金鐘，今年第一次提名金馬獎。
金馬執委會執行長聞天祥指今屆影后是競爭最激烈的一年，他更大讚張艾嘉及吳君如在遵中的表現。聞天祥同時提及今屆影后遺珠包括劉主平、王淨、葉童、項婕如、楊貴媚等，並指最大遺珠是《破浪男女》的劉主平，在情欲戲的掌控受到不少評審讚賞，隔空為她打氣並謂︰「請加油」。
張艾嘉三次榮獲金馬獎最佳女主角，吳君如則於2003年憑《金雞》獲頒金馬影后。鍾雪瑩已兩度入圍角逐金馬影后，去年憑《填詞L》角逐，但最後空手而回。區嘉雯於2019年憑《叔．叔》角逐金馬女配角，今次首度獲提名金馬影后。
吳君如得知消息時，非常興奮，她說︰「老淚縱橫！自21年前憑《金雞》獲最佳女主角，再到現在入圍金馬獎，我激動到好似心臟病發咁。感激。」鍾雪瑩語帶激動表示︰「多謝金馬獎！啱啱見到音效老師入圍已經好榮幸，因為佢營造到聾人世界喺電影入面，俾觀眾體驗到。見到游學修入圍嘅時候，心情好激動，跟住打俾佢，但佢無聽到，之後就聽到佢個名……」她稍作停頓再說︰「呢部電影係象徵住一群人嘅群體合作，多謝入面付出過嘅聾人朋友同埋多謝導演搵我演出……非常非常之榮幸，仲要多謝手語老師及所有幕後工作人員。」