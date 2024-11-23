金馬獎2024｜李安向已故鄭佩佩致敬 四子女含淚代亡母領終身成就獎

第61屆金馬獎今晚於台北流行音樂中心隆重舉行，今年7月17日在美國病逝的鄭佩佩，獲大會特別頒發終身成就獎，以表彰她超過60年的演藝成就及對影壇貢獻。
金馬獎安排國際名導李安負責頒獎，鄭佩佩四名子女現身代為領獎，李安回憶道：「我是小學五年級第一次看到鄭佩佩，有她的電影有我們家都會看。她俠義幻想，樹立了很多古典中國活生生的影像。」現場播出鄭佩佩昔日演出片段，當然少不了她在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「華夫人」，畫面令人懷念。
早已獲得終身成就母親獎
鄭佩佩三名女兒原麗淇、原和珍、原子鏸及兒子原和玉，一同站台代亡母接受殊榮，他們哽咽並感動不已，當中以原子鏸更是哭成淚人，子女們表示：「首先我們感謝大會，給我們心愛的母親鄭佩佩這座獎項，我們感到非常榮幸能代表他，尤其是從李安導演手上拿到這個獎。」之後更指她在孩子們心中早已獲得終身成就母親獎，原和玉憶述童年時曾嚷着要看《超人》（Superman），母親當時卻點答：「為什麼要看Superman？我就是Superwoman。」鄭佩佩早年因參演多部經典武俠片而被封為「武俠影后」，是華語電影圈極具代表性的傳奇人物。在婚後短暫息影的鄭佩佩，於1990年代復出影壇，再次成為影迷焦點，除了《唐伯虎點秋香》的搞笑演出外，她為李安執導的《臥虎藏龍》飾演「碧眼狐狸」，精湛演技喚起武俠電影的輝煌記憶，並憑此角色榮獲香港電影金像獎最佳女配角。