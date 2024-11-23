金馬獎2024｜李安向已故鄭佩佩致敬 四子女含淚代亡母領終身成就獎

第61屆金馬獎今晚於台北流行音樂中心隆重舉行，今年7月17日在美國病逝的鄭佩佩，獲大會特別頒發終身成就獎，以表彰她超過60年的演藝成就及對影壇貢獻。

金馬獎安排國際名導李安負責頒獎，鄭佩佩四名子女現身代為領獎，李安回憶道：「我是小學五年級第一次看到鄭佩佩，有她的電影有我們家都會看。她俠義幻想，樹立了很多古典中國活生生的影像。」現場播出鄭佩佩昔日演出片段，當然少不了她在周星馳電影《唐伯虎點秋香》中飾演的「華夫人」，畫面令人懷念。