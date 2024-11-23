金馬獎2024｜游學修首角逐影帝撰文分享香港演員困境：輸不可怕，繼續空等很可怕

第61屆金馬獎頒獎典禮將於今晚(23日)舉行，34歲的游學修憑《看我今天怎麽說》首度入圍與角逐影帝，他日前已經與女主角鍾雪瑩、導演黃修平和電影團隊飛抵台灣，出席金馬入圍午宴領取入圍證書。阿修昨晚在社交平台撰文分享感受，慨嘆香港演員「無得揀」的困境，自言演出經驗主要從舞台劇和YouTube累積，他不忘感激從《哪一天我們會飛》發掘他的伯樂黃修平導演，阿修直言：「輸不可怕，完了頒獎典禮之後，繼續空等，很可怕。」

感謝仍然相信他的人

游學修自言跳了很多步，沒有愈來愈多愈重愈大的角色和機會，沒有更多的曝光和票房，「我的經驗都是從舞台劇跟YouTube累積的。突然間就跳到入圍最高殊榮，金馬影帝耶！很夢幻，也很不踏實。只是因為有個叫黃修平的導演，沒有放棄我，仍然相信我。」對於得獎與否，阿修分享道：「輸不可怕，完了頒獎典禮之後，繼續空等，很可怕。但我演的角色叫子信，他是一個聾人，他不稀罕聽到聲音，他是一個不屈服、不投降的人，他會排除萬難，他從不怨命。願這個榮幸能為我帶來繼續努力的機會。感謝一路上仍然支持相信我的人。」最後他以《哪一天我們會飛》主題曲的歌詞「仍然要相信 這𥚃會有希望」作結。