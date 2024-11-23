最後由鍾雪瑩奪得，鍾雪瑩上台致辭時表示自己非常熱愛電影，她更一度以手語向幫助過團隊的聾人表達謝意，表示沒有他們的幫助便沒有這部電影。

「第61屆金馬獎頒獎典禮」今晚在台北流行音樂中心舉行，由曾獲兩屆金馬獎最佳男配角獎的劉冠廷主持。最佳女主角今年的名單共有3名香港女演員加入角逐，分別是《我談的那場戀愛》吳君如、《從今以後》區嘉雯、《看我今天怎麼說》鍾雪瑩，與《女兒的女兒》張艾嘉與《小雁與吳愛麗》的夏于喬一齊拗手瓜。

鍾雪瑩說︰「大家好！我的名字叫鍾雪瑩，是一個喜歡電影的人，謝謝在場的每一位，因為你們都是我從小到大看電影內的人，是你們一直努力，讓我喜歡電影。」她又以廣東話向電影團隊多謝。

她說︰「由我一開始懷疑自己能不能進入喜歡的電影世界時候，我要多謝相信過我的林家棟先生、吳君如小姐、電影文化中心的人、多謝所有導演在我不知道能不能的時候，給我工作機會、包容我的魯莽 、衝撞，好榮幸可以跟大家工作，謝謝金馬獎讓我跟這麼多優秀的女演員一起提名，非常非常榮幸。多謝我爸爸媽媽、朋友、艾粒、街坊、。」她亦提到自己也曾有不適應、病倒的時候，但自己心裡一直都有小光團帶領自己，並鼓勵說︰「想把這個獎獻給感覺自己在眼淚之中、來往醫院到人、在狹小房間內仰望天空的人，希望大家都能擁抱內心的小光團，那個心動時刻，它會一直帶領住你走到夢幻之地。」

鍾雪瑩去年以《填詞L》角逐金馬影后，今年再度以《看我今天怎麼說》入圍，最終摘下影后獎項。