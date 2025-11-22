金馬獎2025｜張震奪影帝 柯煒林擔正《大濛》獲最佳電影封贏家

第62屆金馬獎頒獎典禮已圓滿結束，賽前獲11項最多提名的陳玉勳執導電影《大濛》，昨日已先拔頭籌得金馬觀眾票選最佳影片，男主角起用香港演員柯煒林演出，雖然柯煒林無緣封帝，但《大濛》最終捧走最佳劇情片，並在本屆金馬獎上獲得5項殊榮。

《大濛》監製葉如芬致詞表示，自己和李烈、陳玉勳、張雅婷已經是第四次合作，很榮幸能夠做這樣的故事，《大濛》是一齣1950年代的電影，故事從庶民視角切入，以更貼近生活的方式揭開白色恐怖時期的歷史，同時致敬那個年代如雲似霧的時代風景。除了最佳劇情片、金馬觀眾票選最佳影片，《大濛》還一口氣掃走最佳原著劇本（陳玉勳）、最佳美術設計（王誌成、尤麗雯）及最佳造型設計（許力文）。