金馬獎2025｜張震奪影帝 柯煒林擔正《大濛》獲最佳電影封贏家

第62屆金馬獎頒獎典禮已圓滿結束，賽前獲11項最多提名的陳玉勳執導電影《大濛》，昨日已先拔頭籌得金馬觀眾票選最佳影片，男主角起用香港演員柯煒林演出，雖然柯煒林無緣封帝，但《大濛》最終捧走最佳劇情片，並在本屆金馬獎上獲得5項殊榮。
《大濛》監製葉如芬致詞表示，自己和李烈、陳玉勳、張雅婷已經是第四次合作，很榮幸能夠做這樣的故事，《大濛》是一齣1950年代的電影，故事從庶民視角切入，以更貼近生活的方式揭開白色恐怖時期的歷史，同時致敬那個年代如雲似霧的時代風景。除了最佳劇情片、金馬觀眾票選最佳影片，《大濛》還一口氣掃走最佳原著劇本（陳玉勳）、最佳美術設計（王誌成、尤麗雯）及最佳造型設計（許力文）。
張震感謝藝人父親
頒獎禮壓軸亦頒發最佳男主角，由西島秀俊與桂綸鎂共同頒獎，結果由《幸福之路》的張震奪得，是他繼《緝魂》再封金馬影帝。張震今次對手有《大濛》的柯煒林、《深度安靜》張孝全、《好孩子》許瑞奇及《我家的事》藍葦華，張震得知賽果一刻即雙手掩面，之後上台稱沒有準備，忍不住多次喘氣，並大讚幾位候選人出色，他說：「看到其他入圍者的表演，每一個人真的都很棒，但是我要說，這一次我演《幸福之路》，是用一種非常放鬆的狀態，去演戲，基本上在紐約的兩個月裏面，那兩個月我就是陸嘉誠，就是戲裏面的角色，全心全意的投入在裡面，我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做我最好的一部分，謝謝我們的團隊，謝謝整個電影的導演，寫了這麼棒的故事。」張震亦不忘多謝妻子和女兒，同時感謝帶他入行的明星父親張國柱，多得爸爸令13歲入行的他到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影。