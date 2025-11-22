金馬獎2025｜林柏宏曾敬驊張孝全紅地毯鬥型 抗癌柯煒林今晚缺席慶功宴

張孝全憑《深度安靜》第3度角逐影帝，表現充滿信心，今日他偕林依晨和電影團隊亮相紅地毯，楊千霈問張孝全是否有帶幸運物出席時？張孝全表示女兒幫他準備了幸運物，之後他拿了一件玩具出來，原來就是女兒為他準備的幸運物。獲最多共11項提名的《大濛》，導演陳玉勳率領影帝影后候選人柯煒林、方郁婷，還有9m88一同登場，柯煒林笑說有抱抱父母望能沾上幸運，自言沒有穿紅內褲，更自爆：「是全黑的。」患有肺腺癌四期的柯煒林，被問起身體狀况時，他笑說醫生表示只要睡夠就沒問題，故今晚慶功宴也不會參與。《大濛》演員之一的曾敬驊則隨另一電影《我家的事》團隊進場，該片獲8項提名，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳電影歌曲、最佳改編劇本及最佳新導演。至於林柏宏雖未能憑《96分鐘》角逐影帝，被視為今屆金馬獎遺珠，不過他今次會為盛會擔任頒獎嘉賓。