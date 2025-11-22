熱門搜尋:
娛樂
2025-11-22 20:15:39

金馬獎2025｜林柏宏曾敬驊張孝全紅地毯鬥型 抗癌柯煒林今晚缺席慶功宴

張孝全憑《深度安靜》第3度角逐影帝，偕林依晨和電影團隊亮相紅地毯。

第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅地毯部份由楊千霈與徐鈞浩、彭千祐攜手合作主持揭開序幕。紅毯上星光熠熠，多位台灣影視圈型男相繼現身，包括林柏宏﹑曾敬驊﹑張孝全、張震、鳳小岳及香港代表柯煒林，而主持人楊千霈連續第16年擔任，她身穿一襲黑色削肩長禮服，背部大露，驚艷全場。

張震率《幸福之路》團隊出席。 曾敬驊隨電影《我家的事》團隊進場。 曾敬驊亦是《大濛》演員之一。

張孝全憑《深度安靜》第3度角逐影帝，表現充滿信心，今日他偕林依晨和電影團隊亮相紅地毯，楊千霈問張孝全是否有帶幸運物出席時？張孝全表示女兒幫他準備了幸運物，之後他拿了一件玩具出來，原來就是女兒為他準備的幸運物。獲最多共11項提名的《大濛》，導演陳玉勳率領影帝影后候選人柯煒林、方郁婷，還有9m88一同登場，柯煒林笑說有抱抱父母望能沾上幸運，自言沒有穿紅內褲，更自爆：「是全黑的。」患有肺腺癌四期的柯煒林，被問起身體狀况時，他笑說醫生表示只要睡夠就沒問題，故今晚慶功宴也不會參與。《大濛》演員之一的曾敬驊則隨另一電影《我家的事》團隊進場，該片獲8項提名，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳電影歌曲、最佳改編劇本及最佳新導演。至於林柏宏雖未能憑《96分鐘》角逐影帝，被視為今屆金馬獎遺珠，不過他今次會為盛會擔任頒獎嘉賓。

柯煒林笑說有抱抱父母望能沾上幸運。 柯煒林笑說有抱抱父母望能沾上幸運 鳳小岳亦有出席。 林柏宏為盛會擔任頒獎嘉賓。 林柏宏為盛會擔任頒獎嘉賓。 林柏宏為盛會擔任頒獎嘉賓。 第62屆金馬獎頒獎典禮盛大舉行，紅毯上星光熠熠。

