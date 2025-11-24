熱門搜尋:
娛樂
2025-11-24 10:08:41

金馬獎2025｜柯煒林一票之差不敵張震失影帝 獲台網民封「許光漢＋JYP綜合體」

柯煒林憑《大濛》首次角逐金馬影帝，一票之差輸給張震。

第62屆金馬獎日前(22日)已圓滿結束，張震憑《幸福之路》兩奪金馬影帝，范冰冰以《地母》登上影后寶座，《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本等4個獎成為大贏家。金馬執委會執行長聞天祥賽後表示，最佳劇情片、導演、男女主角等獎項競爭激烈，最後以8比7的票數勝出。

柯煒林憑《大濛》首次角逐金馬影帝，獲提名證書。 《大濛》在今屆金馬獎獲四獎項，成為大贏家。 4年前參演《濁水漂流》的柯煒林，在台下亦替李駿碩得獎感到高興。 《大濛》主角柯煒林表現興奮。 柯煒林憑《大濛》角逐影帝，全晚成為鏡頭焦點。 上屆金馬影后鍾雪瑩及角逐金馬影帝的柯煒林為《世外》配音，得知奪獎表現興奮。 張震不忘多謝妻子和女兒，同時感謝帶他入行的明星父親張國柱。 最佳男主角由《幸福之路》的張震奪得，是他繼《緝魂》再封金馬影帝。 張震得知賽果一刻即雙手掩面，顯得難以置信。

悲喜並存 充滿創造力

柯煒林(Will)憑《大濛》首次角逐金馬影帝，原來他跟張震競爭至最後一輪，評審團認為柯煒林的演出充滿創造力，節奏讓悲情跟喜感並存，張震則在很短的內容時間中鮮少對白，甚至許多獨角戲非流於誇張，但張震不誇張還充滿韻味，結果張震以一票之差奪得影帝殊榮。

獲林嘉欣加持

對於以一票之差，與影帝擦身而過，柯煒林在慶功宴上仍保持幽默，「每次都跟我說是第二名，那告訴我這次誰沒投給我！」他認真表示，能參加金馬獎已很開心，得獎與否並不重要，「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場。」雖然失落獎項，Will把握機會瘋狂集郵，其中包括林嘉欣，被女神摙住他的下巴合照，更獲對方在社交平台tag名分享，難怪Will開心到在限時動態轉發和留言：「佢Post咗ig啊！wa大癲！」
 

柯煒林四年前憑《濁水漂流》入圍金馬男配角，今屆競逐影帝，但以一票之差不敵張震。 柯煒林被林嘉欣摙住他的下巴合照，更獲對方在社交平台tag名分享，高呼大癲。 柯煒林被指有JYP(朴軫永)影子。 許光漢自言拍畢《他年她日》後，更深刻領悟要活在當下。(蘇文傑攝) 柯煒林感激經理人團隊陪伴同行。(資料圖片)

戲路可以更寬

4年前憑《濁水漂流》入圍金馬男配角，今次競逐影帝，他坦言當年一個人看着大家開心，4年後他可以站在這裏，看到許多認識的電影人，更獲家人總動員入場支持，他不禁表示，「突然間我變成其中的一份子，大家都喜歡我的表演，就有點受寵若驚的感覺。」柯煒林在鏡頭前表現活潑，獲台灣網民封為「許光漢＋JYP(朴軫永)綜合體」，他笑言，「我表現的路數可以很寬，可以是許光漢也可以是JYP。」

把自我縮小 倍感幸運

他亦不忘感謝經理人團隊，在社交平台分享合照，有這些自《點五步》認識的戰友陪伴，柯煒林陪感安心，「有時候，好像太把他們當成理所當然的存在，最近把自我縮小了，才感覺到能遇上他們，我有多幸運。我一直在衝，一直在衝，一直在衝，比起家人，我更喜歡稱呼他們為戰友，夠中二，嘻嘻。無論得獎與否，有佢哋係我演員的路上繼續陪伴就夠。多謝你哋 ;)」

