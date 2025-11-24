金馬獎2025｜柯煒林一票之差不敵張震失影帝 獲台網民封「許光漢＋JYP綜合體」

第62屆金馬獎日前(22日)已圓滿結束，張震憑《幸福之路》兩奪金馬影帝，范冰冰以《地母》登上影后寶座，《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本等4個獎成為大贏家。金馬執委會執行長聞天祥賽後表示，最佳劇情片、導演、男女主角等獎項競爭激烈，最後以8比7的票數勝出。

悲喜並存 充滿創造力

柯煒林(Will)憑《大濛》首次角逐金馬影帝，原來他跟張震競爭至最後一輪，評審團認為柯煒林的演出充滿創造力，節奏讓悲情跟喜感並存，張震則在很短的內容時間中鮮少對白，甚至許多獨角戲非流於誇張，但張震不誇張還充滿韻味，結果張震以一票之差奪得影帝殊榮。

獲林嘉欣加持

對於以一票之差，與影帝擦身而過，柯煒林在慶功宴上仍保持幽默，「每次都跟我說是第二名，那告訴我這次誰沒投給我！」他認真表示，能參加金馬獎已很開心，得獎與否並不重要，「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場。」雖然失落獎項，Will把握機會瘋狂集郵，其中包括林嘉欣，被女神摙住他的下巴合照，更獲對方在社交平台tag名分享，難怪Will開心到在限時動態轉發和留言：「佢Post咗ig啊！wa大癲！」

